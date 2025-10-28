Putyin bejelentése után kitört a pánik: ez lehet a fordulópont a háborúban

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy befejezték a korlátlan hatótávolságú, nukleáris meghajtású Burevesztnyik rakéta tesztjeit. A vezérkari főnök, Valerij Geraszimov szerint a rakéta 14 ezer kilométeres repülést hajtott végre – és ez még nem a határa.

Putyin új rakétája sokkolta Amerikát.

Megszólalt egy szakértő Putyin csodafegyvere kapcsán

A szakértő úgy véli, hogy a Burevesztnyik „ütőkártyaként” szolgálhat Moszkva számára a Washingtonnal folytatott tárgyalásokon.

Az ilyen fegyverekről szóló nyilvános bejelentés, illetve az elrettentő képességek megerősítése arra kényszerítheti az Egyesült Államokat, hogy visszafogja az Ukrajnának nyújtott támogatást a nagy hatótávolságú fegyverek terén

– mondta Lan Shunzheng.

A kínai szakértő szerint a Burevesztnyik megjelenése a globális fegyverkezési versenyben is változásokat hozhat.

„Nem kizárt, hogy más országok is hasonló rendszerek fejlesztésébe kezdenek, ezzel új szintre emelve a nukleáris elrettentés elméletét” – tette hozzá.

Lan Shunzheng szerint a nukleáris meghajtású rakéták korszaka „történelmi fordulatot” jelent: a sebességről a behatolási képességre helyezi a hangsúlyt.

„Ez a »lassú nukleáris csapás« nemcsak technológiai forradalmat hozhat a stratégiai fegyverkezésben, hanem akár felboríthatja a nagyhatalmak közötti jövőbeli erőegyensúlyt is” – foglalta össze a szakértő.