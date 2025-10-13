Hírlevél

Rendkívüli

Moszkva

Putyin legfőbb szövetségese üzent, és Trump ennek nagyon nem fog örülni

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke szerint a gázai háború csak akkor érhet véget, ha megszületik a független palesztin állam. A politikus a közösségi médiában arról írt, hogy bár az izraeli túszok és a palesztin foglyok szabadon engedése fontos lépés, a helyzet lényegét nem változtatja meg.
MoszkvaTrumpDmitrij Medvegyev

A konfliktus a Gázai övezetben mindaddig folytatódni fog, amíg létre nem jön a palesztin állam – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke. Az egykori orosz elnök a közösségi oldalán, az X-en fogalmazta meg a béke feltételeit.

Fotó: YEKATERINA SHTUKINA / POOL

 

„Üdvözlendő, hogy sor került izraeli túszok és palesztin foglyok szabadon engedésére, de ez önmagában semmit sem változtat meg. Amíg nem jön létre a teljes jogú palesztin állam az ENSZ-határozatoknak megfelelően, addig a háború folytatódni fog. Ezt mindenki tudja” – írta Medvegyev.

A nyilatkozat előzménye, hogy a Hamász harcosai szabadon engedték a Gázában két éve fogva tartott utolsó túszcsoportot is – a hírek szerint tizenhárman kerültek a Vöröskereszt munkatársaihoz.

Medvegyev kijelentése illeszkedik Moszkva régóta hangoztatott álláspontjához, amely szerint a közel-keleti béke csak a „kétállami megoldás” megvalósításával képzelhető el – vagyis Izrael mellett egy független Palesztina létrehozásával.

 

