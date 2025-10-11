Hírlevél

Rendkívüli

Brutális támadás érte Ukrajnát, megszólalt Zelenszkij

Melania Trump

Putyin rejtélyes levelet küldött Donald Trump feleségének

Meglepő diplomáciai gesztus kavarta fel a nemzetközi közvéleményt: Melania Trump bejelentette, hogy levelet kapott Vlagyimir Putyintól. Az orosz elnök a gyermekvédelem ügyében válaszolt az amerikai first lady korábbi üzenetére. A két fél között – Melania szerint – mostanra „nyílt kommunikációs csatorna” jött létre, és az elmúlt napokban már több ukrán gyermek is visszatérhetett családjához Oroszország és az Egyesült Államok közvetítésével.
Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje bejelentette, hogy válaszlevelet kapott Vlagyimir Putyin orosz elnöktől a gyermekvédelem ügyében. Az üzenetet a Fehér Házban tartott beszédében ismertette, ahol hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban közvetlen kapcsolat alakult ki közte és az orosz vezető között.

„Sok minden történt, mióta Putyin elnök megkapta a levelemet. Írásban válaszolt, jelezve, hogy személyesen is kész együttműködni velem az oroszországi ukrán gyerekek helyzetének rendezésében” – mondta Melania Trump.

A first lady szerint „jóindulatú szellemben” folynak az egyeztetések, és a felek képviselői az elmúlt három hónapban több informális találkozón és telefonbeszélgetésen is részt vettek.

Remélem, a béke hamarosan eljön. A gyermekeinkkel kezdődhet minden – tette hozzá.

Melania levele még augusztus 15-én, az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozón került Putyin kezébe. Az amerikai first lady akkor arra kérte az orosz elnököt, hogy „egy tollvonással” biztosítsa a háború sújtotta gyerekek védelmét.

A Fehér Ház közlése szerint az elmúlt 24 órában nyolc ukrán gyermeket sikerült újra egyesíteni családjával, és a következő hetekben további hasonló akciókat terveznek. Melania Trump emellett külön kitért arra is, hogy Oroszország vállalta: azokat a fiatalokat is segíti hazajutni, akik a háború idején még kiskorúak voltak, de időközben nagykorúvá váltak. Az orosz gyermekjogi biztos, Marija Lvova-Belova a Pervij Kanal adásában elmondta: 2022 óta 122 gyermeket juttattak vissza Ukrajnába családjukhoz.

A Kreml közeli források szerint Melania Trump humanitárius tevékenysége már korábban is hatással volt az amerikai–orosz kapcsolatokra: a first lady közreműködésével egy orosz kislány is visszatérhetett Ukrajnából családjához. Mindeközben orosz háborús tudósítók és politikai elemzők emlékeztetnek: Melania levele akár tíz évvel korábban is időszerű lett volna, amikor a Donbaszban a „Gyermekek sugárútja” emlékmű nőtt minden egyes civil áldozattal – számolt be róla a Gazeta.ru.

 

