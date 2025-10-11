Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje bejelentette, hogy válaszlevelet kapott Vlagyimir Putyin orosz elnöktől a gyermekvédelem ügyében. Az üzenetet a Fehér Házban tartott beszédében ismertette, ahol hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban közvetlen kapcsolat alakult ki közte és az orosz vezető között.

Putyin rejtélyes levelet küldött Donald Trump feleségének Fotó: Facebook/ Melania Trump

„Sok minden történt, mióta Putyin elnök megkapta a levelemet. Írásban válaszolt, jelezve, hogy személyesen is kész együttműködni velem az oroszországi ukrán gyerekek helyzetének rendezésében” – mondta Melania Trump.

A first lady szerint „jóindulatú szellemben” folynak az egyeztetések, és a felek képviselői az elmúlt három hónapban több informális találkozón és telefonbeszélgetésen is részt vettek.

Remélem, a béke hamarosan eljön. A gyermekeinkkel kezdődhet minden – tette hozzá.

Melania levele még augusztus 15-én, az alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozón került Putyin kezébe. Az amerikai first lady akkor arra kérte az orosz elnököt, hogy „egy tollvonással” biztosítsa a háború sújtotta gyerekek védelmét.

A Fehér Ház közlése szerint az elmúlt 24 órában nyolc ukrán gyermeket sikerült újra egyesíteni családjával, és a következő hetekben további hasonló akciókat terveznek. Melania Trump emellett külön kitért arra is, hogy Oroszország vállalta: azokat a fiatalokat is segíti hazajutni, akik a háború idején még kiskorúak voltak, de időközben nagykorúvá váltak. Az orosz gyermekjogi biztos, Marija Lvova-Belova a Pervij Kanal adásában elmondta: 2022 óta 122 gyermeket juttattak vissza Ukrajnába családjukhoz.

A Kreml közeli források szerint Melania Trump humanitárius tevékenysége már korábban is hatással volt az amerikai–orosz kapcsolatokra: a first lady közreműködésével egy orosz kislány is visszatérhetett Ukrajnából családjához. Mindeközben orosz háborús tudósítók és politikai elemzők emlékeztetnek: Melania levele akár tíz évvel korábban is időszerű lett volna, amikor a Donbaszban a „Gyermekek sugárútja” emlékmű nőtt minden egyes civil áldozattal – számolt be róla a Gazeta.ru.