Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Oroszország

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A The Wall Street Journal (WSJ) egy, a Fehér Házban dolgozó forrásra hivatkozva azt írja, hogy júliusban Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és amerikai kollégája, Donald Trump közötti beszélgetés rövid volt és „a szokásos melegség nélkül” zajlott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
OroszországDonald TrumpVlagyimir Putyin

„Egy magas rangú tisztviselő szerint a júliusi telefonbeszélgetés sokkal rövidebb volt, mint az előzőek, és hiányzott belőle az a fajta melegség, amellyel az elnökök rendszerint beszélnek egymással” – olvasható a WSJ Trump-Putyin beszélgetéséről szóló cikkben.

putyin
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: Saul Loeb / AFP

Trump és Putyin beszéltek

A szóban forgó beszélgetés július 3-án zajlott. Trump ekkor kifejezte elégedetlenségét a megbeszélés eredményeivel kapcsolatban. 

Beszéltünk az ukrajnai konfliktusról is. Nem vagyok elégedett, nincs előrelépés

– mondta az amerikai elnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!