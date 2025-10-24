Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

A The Wall Street Journal (WSJ) egy, a Fehér Házban dolgozó forrásra hivatkozva azt írja, hogy júliusban Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin és amerikai kollégája, Donald Trump közötti beszélgetés rövid volt és „a szokásos melegség nélkül” zajlott.
„Egy magas rangú tisztviselő szerint a júliusi telefonbeszélgetés sokkal rövidebb volt, mint az előzőek, és hiányzott belőle az a fajta melegség, amellyel az elnökök rendszerint beszélnek egymással” – olvasható a WSJ Trump-Putyin beszélgetéséről szóló cikkben.
Trump és Putyin beszéltek
A szóban forgó beszélgetés július 3-án zajlott. Trump ekkor kifejezte elégedetlenségét a megbeszélés eredményeivel kapcsolatban.
Beszéltünk az ukrajnai konfliktusról is. Nem vagyok elégedett, nincs előrelépés
– mondta az amerikai elnök.
