Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

„Egy magas rangú tisztviselő szerint a júliusi telefonbeszélgetés sokkal rövidebb volt, mint az előzőek, és hiányzott belőle az a fajta melegség, amellyel az elnökök rendszerint beszélnek egymással” – olvasható a WSJ Trump-Putyin beszélgetéséről szóló cikkben.

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök

Fotó: Saul Loeb / AFP

Trump és Putyin beszéltek

A szóban forgó beszélgetés július 3-án zajlott. Trump ekkor kifejezte elégedetlenségét a megbeszélés eredményeivel kapcsolatban.

Beszéltünk az ukrajnai konfliktusról is. Nem vagyok elégedett, nincs előrelépés

– mondta az amerikai elnök.