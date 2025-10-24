„Oroszország nem hajol meg az USA előtt” – Putyin dörgedelmes üzenete Trumpnak sokkoló

Szerdán az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil, valamint közel három tucat leányvállalatuk ellen. A Trump-kormányzat ezzel fokozta a nyomást a Kremlre és Putyinra, hogy tárgyaljon az ukrajnai háború befejezéséről. Az Európai Unió ezzel párhuzamosan fokozatosan betiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát, és két kínai olajfinomítót is felvett az orosz szankciós listára – írta meg a The Guardian.
Nyomásgyakorlás Putyin ellen
A Rosznyefty és a Lukoil elleni lépések – amelyek együtt az orosz kőolajexport közel felét adják – az első szankciók voltak, amióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba. A cél az orosz háborús gépezetet finanszírozó olajbevételek elvágása volt.
Washington abban bízik, hogy az intézkedések – amelyek 5 százalékos globális olajár-emelkedést okoztak – rákényszerítik Putyint arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.
A csütörtöki nyilatkozatában Putyin „barátságtalan cselekedetnek” nevezte a szankciókat, amelyek szerinte „semmit sem tesznek az orosz–amerikai kapcsolatok erősítéséért”, és „az Oroszországra nehezedő nyomásgyakorlás újabb kísérletét” jelentik.
Egy önérzetes ország soha nem tesz semmit nyomás hatására
– mondta az orosz elnök. Bár úgy vélte, az új szankciók nem gyakorolnak jelentős hatást Oroszországra, elismerte, hogy „bizonyos veszteségekre számítani kell”.
Putyin azt is üzent Trumpnak, hogy „gondolja át, kinek az érdekében dolgozik a kormánya”, amikor tanácsadói az orosz olajipar elleni szankciókat sürgetik. Szerinte az intézkedések az olajárak emelkedéséhez fognak vezetni.
Egyben arra is figyelmeztette Trumpot, hogy Oroszország „nagyon erőteljes, ha nem elsöprő” választ fog adni, ha az Egyesült Államok Tomahawk robotrepülőgépeivel támadnák meg az országot – amely fegyvereket Ukrajna eddig sikertelenül próbálta megszerezni Washingtontól.
Az új szankciók
Az új amerikai szankciók megtiltják más országoknak és cégeknek, hogy üzletet kössenek Moszkva nagy olajvállalataival, és ezzel nagyrészt elvágják őket a nemzetközi pénzügyi rendszertől.
Már csütörtökön jelek mutatkoztak arra, hogy Oroszország két legnagyobb energiaexportőre elveszítheti fő vásárlóit.
India legnagyobb orosz olajimportőre, a Reliance Industries közölte, hogy „felülvizsgálja” beszerzéseit, és akár ideiglenesen is felfüggesztheti azokat.
Az orosz olajimport újrakalibrálása folyamatban van, és a Reliance teljes mértékben igazodik az indiai kormány irányelveihez
– közölte a vállalat szóvivője a Reutersszel.
Kínai források szerint több állami tulajdonú olajvállalat is felfüggesztette a tengeren szállított orosz nyersolaj vásárlását, legalábbis átmenetileg, mivel tartanak az új amerikai szankciók megsértésétől.
Mivel az olaj- és gázipar az orosz GDP mintegy egyötödét adja, a kínai és indiai kereslet hirtelen visszaesése súlyos csapás lenne a Kreml bevételeire – miközben tovább emelné a világpiaci árakat.
A két ország eddig rendre elutasította a nyugati nyomást, mondván, az orosz energiahordozók vásárlása pusztán gazdasági érdek.
Az EU most két kínai finomítót – a Liaoyang Petrochemicalt és a Shandong Yulong Petrochemicalt – is felvette az orosz szankciós listájára, ami eddig a legjelentősebb kínai bejegyzés az európai korlátozások között.
A kínai külügyminisztérium tiltakozott, és közölte: „Kína határozottan elutasítja az EU ismétlődő, jogellenes, egyoldalú szankcióit orosz ügyekben.”
„Kína nem hozta létre az ukrajnai válságot, és nem is részese annak” – hangsúlyozta a szóvivő, Guo Jiakun.
A The Guardian szerint más orosz tisztviselők azonban keményebben reagáltak. Dmitrij Medvegyev volt elnök és biztonsági tanácsos „háborús cselekedetnek” nevezte a szankciókat.
Az Egyesült Államok az ellenségünk
– írta a közösségi médiában. – „A sokat beszélő ’békeharcosuk’ most nyíltan háborús útra lépett Oroszország ellen.”
Orosz elemzők elismerték, hogy a lépések rövid távon fájdalmasak lehetnek. Igor Juskov, az orosz kormányhoz tartozó Pénzügyi Egyetem energiaszakértője szerint a szankciók miatt az ázsiai vásárlók óvatosabbak lesznek, így az orosz cégek kénytelenek lesznek több közvetítőn keresztül értékesíteni, ami növeli a költségeket.