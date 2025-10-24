„Oroszország nem hajol meg az USA előtt” – Putyin dörgedelmes üzenete Trumpnak sokkoló

Szerdán az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil, valamint közel három tucat leányvállalatuk ellen. A Trump-kormányzat ezzel fokozta a nyomást a Kremlre és Putyinra, hogy tárgyaljon az ukrajnai háború befejezéséről. Az Európai Unió ezzel párhuzamosan fokozatosan betiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz behozatalát, és két kínai olajfinomítót is felvett az orosz szankciós listára – írta meg a The Guardian.

Putyin és Trump. Fotó: Szergej Bobilev / MTI/EPA/Szputnyik pool

Nyomásgyakorlás Putyin ellen

A Rosznyefty és a Lukoil elleni lépések – amelyek együtt az orosz kőolajexport közel felét adják – az első szankciók voltak, amióta Donald Trump januárban visszatért a Fehér Házba. A cél az orosz háborús gépezetet finanszírozó olajbevételek elvágása volt.

Washington abban bízik, hogy az intézkedések – amelyek 5 százalékos globális olajár-emelkedést okoztak – rákényszerítik Putyint arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.

A csütörtöki nyilatkozatában Putyin „barátságtalan cselekedetnek” nevezte a szankciókat, amelyek szerinte „semmit sem tesznek az orosz–amerikai kapcsolatok erősítéséért”, és „az Oroszországra nehezedő nyomásgyakorlás újabb kísérletét” jelentik.

Egy önérzetes ország soha nem tesz semmit nyomás hatására

– mondta az orosz elnök. Bár úgy vélte, az új szankciók nem gyakorolnak jelentős hatást Oroszországra, elismerte, hogy „bizonyos veszteségekre számítani kell”.

Putyin azt is üzent Trumpnak, hogy „gondolja át, kinek az érdekében dolgozik a kormánya”, amikor tanácsadói az orosz olajipar elleni szankciókat sürgetik. Szerinte az intézkedések az olajárak emelkedéséhez fognak vezetni.

Egyben arra is figyelmeztette Trumpot, hogy Oroszország „nagyon erőteljes, ha nem elsöprő” választ fog adni, ha az Egyesült Államok Tomahawk robotrepülőgépeivel támadnák meg az országot – amely fegyvereket Ukrajna eddig sikertelenül próbálta megszerezni Washingtontól.

Az új szankciók

Az új amerikai szankciók megtiltják más országoknak és cégeknek, hogy üzletet kössenek Moszkva nagy olajvállalataival, és ezzel nagyrészt elvágják őket a nemzetközi pénzügyi rendszertől.