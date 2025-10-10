Donald Trump reagált Putyin állítására

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump megköszönte Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a róla tett pozitív nyilatkozatát, miután az orosz vezető elismerte Trump erőfeszítéseit a világban zajló válságok megoldásában.
„Köszönöm Önnek, Putyin elnök!” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalán, ahol egy videót és idézetet is megosztott Putyin sajtótájékoztatójáról.
Ezt mondta Putyin Trumpról
Korábban Putyin a Tádzsikisztánban tett állami látogatását követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Trump valóban sokat tesz a hosszú ideje tartó, bonyolult nemzetközi válságok rendezéséért.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!