Donald Trump reagált Putyin állítására

„Köszönöm Önnek, Putyin elnök!” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalán, ahol egy videót és idézetet is megosztott Putyin sajtótájékoztatójáról.

Putyin véleményt mondott Donald Trump amerikai elnökről.

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

Ezt mondta Putyin Trumpról

Korábban Putyin a Tádzsikisztánban tett állami látogatását követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Trump valóban sokat tesz a hosszú ideje tartó, bonyolult nemzetközi válságok rendezéséért.