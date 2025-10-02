Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy Putyin a Valdaj Klub színpadán a Nyugat legutóbbi, Oroszországot érintő lépéseit és azok előzményeit veszi górcső alá, valamint ismerteti, hogyan képzeli el a kialakult helyzet további alakulását. A szóvivő szerint az európai országok „meglehetősen éles” álláspontot képviseltek, ami szüneteltette a tárgyalásokat Ukrajna ügyében, miközben Kijev nem törekszik a diplomáciai rendezésre - írja a RIA.

Forrás: RIA Novosti / Kristina Kormilitsyna

A Valdaj Nemzetközi Vitaklub idei témája a „Policentrikus világ: használati útmutató”, és több mint 140 résztvevőt hozott össze 40 ország képviseletében. A konferencia célja, hogy a világ policentrikus korszakában megtalálja az optimális megoldásokat a nemzetek stabilitásának és a nemzetközi rendszer biztonságának fenntartására.

Az esemény hagyományos része, hogy az elnök plenáris beszédet tart, majd többórás vitát folytat a szakértőkkel a legégetőbb kérdésekről.

Az elmúlt években Putyin a Valdaj Klub színpadán rendszeresen világpolitikai üzeneteket fogalmazott meg. 2021-ben a pandémia utórezgései közepette a „globális megrázkódtatásról” beszélt, kiemelve a konzervatív értékek védelmét, 2022-ben az ukrajnai háború árnyékában a Nyugat „piszkos játékait” kritizálta, miközben hangsúlyozta a multipoláris világ elkerülhetetlenségét. 2023-ban nyíltan kijelentette, hogy „új világot építünk”, és a BRICS országok gazdasági erejét a G7 fölé helyezte. Tavaly a „forradalmi átalakulások korszakáról” beszélt, és a Nyugat hegemóniája ellen kínált alternatívát Oroszország multipoláris szerepén keresztül.

A 2025-ös beszédre vonatkozó várakozások szerint Putyin részletesen ismerteti, hogyan képzeli el a policentrikus világ működését, miként ellensúlyozná a Nyugatot a BRICS és más regionális szövetségek révén, valamint milyen feltételekkel képzel el „tartós békét” az ukrajnai háború árnyékában.

Korábban az Origo interjút készített Fjodor Lukjanovval, a Valdaj Vitaklub tudományos igazgatójával, a Russia in Global Affairs főszerkesztőjével. Lukjanov az interjúban beszélt a béketárgyalások kilátásairól, az amerikai–kínai kapcsolatok alakulásáról, valamint az európai integráció és Ukrajna EU-csatlakozásának jövőjéről.