Putyin beszédében a multipolaritás kérdését helyezte előtérbe. „A multipolaritás már kialakult a világban, és meghatározza a keretet, amelyen belül az államok működnek” – fogalmazott az elnök. Hozzátette: „Keressük a közös nevezőt és az összeegyeztethető érdekeket. Senki sem hajlandó játszani egyetlen ember által, valahol távol meghatározott szabályok szerint.” Putyin szerint a multipoláris világ demokratikus, és lehetőséget ad számos politikai és gazdasági szereplő számára, miközben a különböző országok kulturális, történelmi és civilizációs sajátosságai egyre nagyobb szerepet kapnak.

A változások gyorsan, néha egyik napról a másikra következnek be, ezért azonnal reagálnunk kell, valós időben – tette hozzá.

Erre várt a világ, itt van Vlagyimir Putyin bejelentése – mutatjuk (Forrás: YouTube)

Putyin az ukrajnai konfliktust a Nyugat geopolitikai céljainak eszközeként jellemezte: „A Nyugat Ukrajnát feláldozható eszközként használja Oroszországgal szemben. Nem sajnálják ezeket az embereket; csupán egy kártyát látnak egy sokkal nagyobb játszmában.” Hozzátette: „Az ukrajnai konfliktus gyökere a Nyugat hidegháború utáni politikája, és minden más konfliktusért is részben ők a felelősek.”

Az ukrán társadalom tudatának változásáról szólva az elnök kijelentette: „Úgy gondolom, Ukrajnában is fokozatosan történnek változások. Bármennyire is próbálják kimosni az emberek agyát, a közvéleményben mégis történnek elmozdulások.”

A nyugati hegemónia próbálgatásaira reagálva Putyin figyelmeztetett: „Még a legmakacsabbak is fokozatosan megértik, hogy Oroszország stratégiai vereséget nem szenvedhet el.” Hozzátette: „Oroszország soha nem fog gyengeséget vagy határozatlanságot mutatni. Azoknak, akiket létezésünk akadályoz, emlékezetükbe vésődjék ez.”

A Valdaj Klubban Putyin a nemzetközi konfliktusok kezeléséről is beszélt. „A szankciók kudarcot vallottak, Oroszország magas ellenálló-képességet mutatott” – jelentette ki. „A nyugati országok továbbra is állítólagos 'büntető' szankciókat vetnek ki Oroszországra, de ezek az erőfeszítések teljesen kudarcot vallottak” – tette hozzá. „Oroszország abszolút rekordot döntött a rá kirótt szankciók számában és mértékében, mégis bizonyította, hogy képes ellenállni a legerősebb külső nyomásnak.”

Putyin hangsúlyozta, hogy a Nyugat a háborús helyzetet saját céljaira használja: „Ez a helyzet egy ürügy és eszköz a geopolitikai célok elérésére, befolyási övezetek kiterjesztésére és a háborúból való profitra.”

Az Oroszország és Nyugat közötti kapcsolatok kérdését is érintette: „Nyugodjanak meg, aludjanak nyugodtan, és végre foglalkozzanak saját problémáikkal. Nézzenek körül az európai városok utcáin!” – mondta Putyin, hozzátéve: „A modern világ a megállapodásokra és a diplomácia újjászületésére szorul, nem a mások akaratának erőltetésére.”