Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke a Valdaj Klub 22. éves plenáris ülésén üzent az európai vezetőknek: „Nyugodjanak meg, aludjanak nyugodtan, és végre foglalkozzanak saját problémáikkal. Nézzék meg, mi történik az európai városok utcáin.” Az elnök szerint a Nyugat túlzott hatalomvágyától vezérelve gyakran hibázik, és nem képes feladni hegemóniáját.

A beszédben Putyin emellett a multipoláris világrendről, az ukrajnai konfliktusról és a Nyugat kritikájáról is beszélt. Kiemelte, hogy a multipolaritás már kialakult, a világ gyorsan változik, és az államoknak fel kell készülniük minden eshetőségre. Az ukrajnai helyzetet a Nyugat geopolitikai céljainak eszközeként jellemezte, hangsúlyozva az ukrán közvélemény lassú, de folyamatos változását.

Putyin a nyugati szankciók kudarcára is felhívta a figyelmet: Oroszország ellenállóképességet mutatott, és soha nem fog gyengeséget vagy határozatlanságot mutatni. Kiemelte a diplomáciai párbeszéd fontosságát, az Egyesült Államokkal való kapcsolatok helyreállítását, valamint Donald Trump szerepét az ukrajnai konfliktus elkerülésében.

A beszéd lényege tehát az európai vezetőknek szóló figyelmeztetés és a nyugati hegemónia kritikája, kiegészítve a multipolaritás és a diplomácia jelentőségével.

