Putyin szerint „sajátos kapcsolatunk van. Tudjuk, mit adjunk egymásnak, és nagyon lazán kezeljük ezt”.

Hozzátette, hogy a világpolitikai viták során mindig előnyös, ha egyértelműen értjük, mit akar a másik, ahelyett hogy bizonytalan utalásokból próbálnánk kibogozni a szándékát.

A 22. Valdaj Klub plenáris ülésén Putyin hangsúlyozta a multipoláris világ kialakulását, és kiemelte, hogy a globális változások gyorsak és kiszámíthatatlanok, ezért az államoknak készen kell állniuk minden eshetőségre. Az ukrajnai konfliktust a Nyugat geopolitikai eszközeként jellemezte, és figyelmeztette Európát az amerikai politikai példák esetleges fertőző hatásaira. Az elnök kiemelte Oroszország ellenálló-képességét a nyugati szankciókkal szemben, elutasította a gyengeség mutatását, és hangsúlyozta a diplomáciai párbeszéd, valamint a regionális szövetségek szerepét a stabilitásban. Putyin a jövőre tekintve is a teljes körű kapcsolatok helyreállítását sürgette az Egyesült Államokkal.

