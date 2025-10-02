Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Erre várt a világ, itt van Vlagyimir Putyin bejelentése – mutatjuk

Vlagyimir Putyin

Putyin elmondta, mit gondol valójában Trumpról

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Klub 22. éves plenáris ülésén beszélt személyes kapcsolatáról amerikai kollégájával, Donald Trumppal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir PutyinvéleményDonald Trump

Putyin szerint „sajátos kapcsolatunk van. Tudjuk, mit adjunk egymásnak, és nagyon lazán kezeljük ezt”. 

Hozzátette, hogy a világpolitikai viták során mindig előnyös, ha egyértelműen értjük, mit akar a másik, ahelyett hogy bizonytalan utalásokból próbálnánk kibogozni a szándékát. 

A 22. Valdaj Klub plenáris ülésén Putyin hangsúlyozta a multipoláris világ kialakulását, és kiemelte, hogy a globális változások gyorsak és kiszámíthatatlanok, ezért az államoknak készen kell állniuk minden eshetőségre. Az ukrajnai konfliktust a Nyugat geopolitikai eszközeként jellemezte, és figyelmeztette Európát az amerikai politikai példák esetleges fertőző hatásaira. Az elnök kiemelte Oroszország ellenálló-képességét a nyugati szankciókkal szemben, elutasította a gyengeség mutatását, és hangsúlyozta a diplomáciai párbeszéd, valamint a regionális szövetségek szerepét a stabilitásban. Putyin a jövőre tekintve is a teljes körű kapcsolatok helyreállítását sürgette az Egyesült Államokkal. 

A teljes Putyin-beszédről ITT olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!