Ma teszi meg világrengető bejelentését Putyin - mire lehet számítani?

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Putyin a pandémia utórezgései közepette a 18. Valdaj-találkozón a „globális megrázkódtatás” témáját bontotta ki. Kemény szavakkal bírálta a nyugati országokban tapasztalható eltörlési kultúra jelenségét, amely szerinte a család és a hagyományos értékek felszámolására tör. Az orosz elnök a „mérsékelt konzervativizmus” mellett tette le a voksát, amely szerinte nem a változás elutasítását, hanem a radikalizmus elleni védelmet jelenti.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a nemzetközi intézmények, elsősorban az ENSZ, reformra szorulnak, de ezek felszámolása káoszhoz vezetne.

2022: Poszthegemón világ és nukleáris üzenetek

Egy évvel később, immár az ukrajnai háború árnyékában, Putyin a Nyugatot vádolta „piszkos játékokkal”: szerinte a Biden-féle Egyesült Államok és szövetségesei Ukrajna felfegyverzésével és az energiapiac destabilizálásával próbálják fenntartani globális befolyásukat. A 19. találkozón hangsúlyozta, hogy a multipoláris világ elkerülhetetlen, és külön kitért a környezeti kihívásokra is. A kérdezz-felelekben a nukleáris fegyverekről beszélt, és tagadta, hogy Moszkva elsőként vetne be atomcsapást.

2023: Multipolaritás és BRICS kontra G7

A 20. évfordulós ülésen Putyin már nyíltan kijelentette: „új világot építünk”. A BRICS gazdasági erejét a G7 elé helyezte, és jelezte: a jövő nem zárt kluboké, hanem nyitott együttműködéseké. Hosszan beszélt az ENSZ reformjának szükségességéről, valamint arról, hogy az új világrendben India, Brazília, Dél-Afrika és más felemelkedő hatalmak is helyet kell, hogy kapjanak.

A 2023-as Valdaj egyértelmű üzenete az volt: a Nyugat monopóliuma véget ért.

2024: Új világrend és a „tartós béke” feltételei

A 21. találkozón, tavaly novemberben Putyin már arról beszélt, hogy az emberiség „forradalmi átalakulások” korszakába lépett. A Nyugat szerinte mindenáron meg akarja őrizni hegemóniáját, miközben Oroszország a multipoláris rend egyik pólusaként kínál alternatívát. Kiemelte: a világban egyszerre zajlik fragmentáció és összekapcsolódás – geopolitikai szembenállás mellett továbbra is fennmaradnak a gazdasági kapcsolatok. Beszéde végén globális feladatokra – demográfia, környezetvédelem, társadalmi kérdések – hívta fel a figyelmet.