Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ma teszi meg világrengető bejelentését Putyin - mire lehet számítani?

Vlagyimir Putyin

Ma teszi meg világrengető bejelentését Putyin - mire lehet számítani?

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyin orosz elnök immár több mint két évtizede használja a Valdaj Klub színpadát arra, hogy világpolitikai vízióját a nemzetközi közvélemény elé tárja. Az elmúlt években itt beszélt a Nyugat válságairól, a konzervatív értékek védelméről, a multipoláris világrend elkerülhetetlenségéről és a tartós béke feltételeiről. Most, a 2025-ös plenáris ülés előtt áttekintjük, miről szóltak korábbi, a teljes világpolitikát átfogó felszólalásai, és milyen üzenetekre számíthatunk idén. A jelek szerint ismét egy olyan beszéd következik, amelyben Putyin nemcsak Oroszország helyét határozza meg a globális átrendeződésben, hanem világos üzenetet küld a Nyugatnak és a „globális többségnek” is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vlagyimir Putyinbejelentésbeszéd

2021: Putyin a konzervativizmusról és a kultúrharcról

Ma teszi meg világrengető bejelentését Putyin - mire lehet számítani?
Ma teszi meg világrengető bejelentését Putyin - mire lehet számítani?
Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Putyin a pandémia utórezgései közepette a 18. Valdaj-találkozón a „globális megrázkódtatás” témáját bontotta ki. Kemény szavakkal bírálta a nyugati országokban tapasztalható eltörlési kultúra jelenségét, amely szerinte a család és a hagyományos értékek felszámolására tör. Az orosz elnök a „mérsékelt konzervativizmus” mellett tette le a voksát, amely szerinte nem a változás elutasítását, hanem a radikalizmus elleni védelmet jelenti. 

Ugyanakkor figyelmeztetett: a nemzetközi intézmények, elsősorban az ENSZ, reformra szorulnak, de ezek felszámolása káoszhoz vezetne.

2022: Poszthegemón világ és nukleáris üzenetek

Egy évvel később, immár az ukrajnai háború árnyékában, Putyin a Nyugatot vádolta „piszkos játékokkal”: szerinte a Biden-féle Egyesült Államok és szövetségesei Ukrajna felfegyverzésével és az energiapiac destabilizálásával próbálják fenntartani globális befolyásukat. A 19. találkozón hangsúlyozta, hogy a multipoláris világ elkerülhetetlen, és külön kitért a környezeti kihívásokra is. A kérdezz-felelekben a nukleáris fegyverekről beszélt, és tagadta, hogy Moszkva elsőként vetne be atomcsapást.

2023: Multipolaritás és BRICS kontra G7

A 20. évfordulós ülésen Putyin már nyíltan kijelentette: „új világot építünk”. A BRICS gazdasági erejét a G7 elé helyezte, és jelezte: a jövő nem zárt kluboké, hanem nyitott együttműködéseké. Hosszan beszélt az ENSZ reformjának szükségességéről, valamint arról, hogy az új világrendben India, Brazília, Dél-Afrika és más felemelkedő hatalmak is helyet kell, hogy kapjanak. 

A 2023-as Valdaj egyértelmű üzenete az volt: a Nyugat monopóliuma véget ért.

2024: Új világrend és a „tartós béke” feltételei

A 21. találkozón, tavaly novemberben Putyin már arról beszélt, hogy az emberiség „forradalmi átalakulások” korszakába lépett. A Nyugat szerinte mindenáron meg akarja őrizni hegemóniáját, miközben Oroszország a multipoláris rend egyik pólusaként kínál alternatívát. Kiemelte: a világban egyszerre zajlik fragmentáció és összekapcsolódás – geopolitikai szembenállás mellett továbbra is fennmaradnak a gazdasági kapcsolatok. Beszéde végén globális feladatokra – demográfia, környezetvédelem, társadalmi kérdések – hívta fel a figyelmet.

Mit várhatunk a 2025-ös beszédtől?

Az idei Valdaj-ülés mottója: „Policentrikus világ: használati útmutató”. A Kreml szerint Putyin október 2-án tartandó plenáris felszólalása ismét nagyívű és vitákat kiváltó beszéd lesz. A várakozások szerint részletesebben ismerteti majd, miként képzeli el a policentrikus világ működését, hogyan ellensúlyozná a Nyugatot a BRICS és más regionális szövetségek révén, és milyen feltételekkel képzel el „tartós békét” az ukrajnai háború árnyékában.

A Valdaj Klub tehát nem pusztán egy konferencia, hanem Moszkva geopolitikai üzenőfala: itt építi Putyin évről évre a multipoláris világ doktrínáját. Ma délután jön az újabb fejezet – és a világ ismét figyelni fog.

Korábban az Origo interjút készített Fjodor Lukjanovval, a Valdaj Vitaklub tudományos igazgatójával, a Russia in Global Affairs főszerkesztőjével. Az interjúban Lukjanov kitért a béketárgyalások kilátásaira, az amerikai–kínai kapcsolatok alakulására, valamint szóba került az európai integráció jövője és Ukrajna EU-s csatlakozásának kérdése is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!