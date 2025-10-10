Hírlevél

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

Vlagyimir Putyin

Putyin elmondta a véleményét Trumpról – döbbenetes állítás!

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump valóban sokat tesz a bonyolult, hosszan elhúzódó válságok megoldásáért – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Putyin megszólalt Trumpról.

Ezt mondta Putyin

„Hogy az aktuális amerikai elnök megérdemli-e a Nobel-békedíjat, azt nem tudom, de valóban sokat tesz azért, hogy olyan bonyolult, évekig, sőt évtizedekig tartó válságokat oldjon meg" – mondta Putyin a Tádzsikisztánba tett állami látogatásának sajtótájékoztatóján.

 

