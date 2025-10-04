Hírlevél

Megszólalt Putyin az európai drónhisztéria kapcsán

Vlagyimir Putyin

Megszólalt Putyin az európai drónhisztéria kapcsán

Thomas Fazy újságíró humoros kommentet tett közzé az X közösségi oldalon Vlagyimir Putyin orosz elnök EU-s drónhisztériával kapcsolatos kijelentéseiről.
„Az orosz drónok az új UFO-k. Kivéve, hogy az utóbbiak valódiak” – írta az újságíró.

Fotó: AFP/POOL/Alexander Kazakov

Ezt mondta Putyin

A Valdai Vitaklubban nyilatkozva Putyin azzal viccelődött, hogy többé nem küld drónokat Dániába, Franciaországba, sem egyéb más országba. Hozzátette, hogy a dróntörténet az UFO-hisztériára hasonlít

Szeptember közepén Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt állította, hogy „veszélyt jelentő” drónokat lőttek le lengyel terület felett, „orosznak” nevezve azokat, de bizonyítékokat nem szolgáltatott.

Ezt követően több ország is panaszkodott azonosítatlan drónok megjelenése miatt a légterükben.

A Kreml viszont alaptalannak nevezte az orosz érintettséggel kapcsolatos vádakat.

 

