Legutóbb egy éve történt ilyen Putyinnal, egymás kezéből tépik ki a telefont a világ vezetői

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban jelezte, hogy Putyin a születésnapján több külföldi vezetővel is egyeztet telefonon, valamint tanácskozást tart az orosz Biztonsági Tanács állandó tagjaival.

Hozzátette: az orosz elnöknek a hivatalos program mellett személyes tervei is lehetnek.

Putyin az elmúlt években is jellemzően munkával töltötte a születésnapját – zárt körű megbeszéléseket, nemzetközi telefonhívásokat és találkozókat tartott a Független Államok Közösségének vezetőivel. Korábban maga az orosz elnök is elismerte, hogy kapcsolataikban időnként feszültségek jelentkeznek Azerbajdzsánnal, ugyanakkor mindkét fél elkötelezett a párbeszéd fenntartása mellett – írja a Gazeta.ru.