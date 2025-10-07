Legutóbb egy éve történt ilyen Putyinnal, egymás kezéből tépik ki a telefont a világ vezetői

Hírlevél

Rendkívüli

Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök telefonon gratulált Vlagyimir Putyinnak 73. születésnapja alkalmából – közölte az azeri államfő hivatala. A beszélgetés során a két vezető áttekintette az Azerbajdzsán és Oroszország közötti kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetét és jövőbeli kilátásait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Putyinszületésnapünnep

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov korábban jelezte, hogy Putyin a születésnapján több külföldi vezetővel is egyeztet telefonon, valamint tanácskozást tart az orosz Biztonsági Tanács állandó tagjaival. 

Hozzátette: az orosz elnöknek a hivatalos program mellett személyes tervei is lehetnek.

Putyin az elmúlt években is jellemzően munkával töltötte a születésnapját – zárt körű megbeszéléseket, nemzetközi telefonhívásokat és találkozókat tartott a Független Államok Közösségének vezetőivel. Korábban maga az orosz elnök is elismerte, hogy kapcsolataikban időnként feszültségek jelentkeznek Azerbajdzsánnal, ugyanakkor mindkét fél elkötelezett a párbeszéd fenntartása mellett – írja a Gazeta.ru.

 

 

