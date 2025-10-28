Tarantino színészként tér vissza a vászonra; sosem hinné el, milyen szerepet vállalt el

A szerelemről, veszteségről és „a továbblépéshez szükséges csöndes bátorságról” szóló Only What We Carry (Csak amit magunkkal viszünk) Normandia partvidékén játszódik, ebben kapott szerepet a kétszeres Oscar-díjas olasz származású amerikai rendező, színész, forgatókönyvíró, producer, Quentin Tarantino. A walesi rendező-forgatókönyvíró – aki a Variety.com értesülése szerint franciaországi Deauville-ben forgatta le a produkciót szeptember végén mindössze hat nap alatt – elmondta, hogy mindig is szeretett volna egy Eric Rohmer-stílusú alkotást készíteni Normandiában, számolt be az MTI.

A népszerű rendező, Quentin Tarantino ismét fontos filmszerepet kapott – Fotó: Anadolu via Getty Images/Mustafa Yalcin

Quentin Tarantino a főszereplő régi barátját alakítja

A Mission: Impossible- és a Start Trek-filmekből ismert Pegg, valamint Gainsbourg mellett a francia színész Liam Hellmann, Lizzy McAlpine amerikai énekesnő és Sofia Boutella is szerepet kapott a produkcióban. Pegg az egykori nagy tekintélyű tanárt, Julian Johnst alakítja, akinek egyik tanítványa, Charlotte Levant (Boutella) hazatér, hogy szembenézzen a múltjával. Tarantino a hozzájuk csatlakozó John Percyt, Julian régi barátját játssza, akinek hirtelen érkezése rég eltemetett igazságokat hoz felszínre.

Bár Tarantino leginkább olyan klasszikusok rendezőjeként és forgatókönyvírójaként ismert, mint a Ponyvaregény, a Jackie Brown vagy a Django elszabadul, több saját filmjében is játszott, vagy – mint a Volt egyszer egy Hollywoodban – önmagaként jelent meg. A Robert Rodríguez rendezésében készült Alkonyattól pirkadatig című, 1996-ban bemutatott produkció óta viszont nem töltött be ilyen fontos szerepet, mint az Only What We Carryben.

