Rablás a Louvre-ban: minden, amit jelenleg tudni lehet az ékszerrablásról

A rablás vasárnap reggel történt, amikor a párizsi Louvre épp megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A tolvajok egy precízen megtervezett akciósorán törtek be, majd percek alatt kirabolták a Franciaországban található nemzeti múzeumot. Ezután eltűntek a helyszínről.
Percek alatt rabolták ki a múzeumot
A hatóságok szerint a Louvre ellen elkövetett ékszerrablás vasárnap 9:30 és 9:40 között zajlott. Négy tolvaj egy járműre szerelt emelő segítségével jutott be a Galerie d’Apollonba, a Szajna partján lévő egyik erkélyen keresztül.
Két elkövető akkumulátoros vágóval átvágta az ablaküveget, majd megfenyegették az őröket, hogy ürítsék ki az épületet. A múzeum riasztói megszólaltak, a személyzet pedig azonnal értesítette a biztonsági erőket és védelmet biztosított a látogatóknak.
A Louvre-ból elrabolt ékszerekről készült utolsó képek:
A rablás rendkívül gyorsan, alig hét perc alatt lezajlott. A tolvajok robogókkal menekültek el a helyszínről, miközben a múzeum környékét pánik és lezárások jellemezték. Egy szemtanú „teljes pánikról” számolt be, miközben a múzeumot kiürítették.
Felbecsülhetetlen értékű tárgyakat loptak el
A Louvre közleménye szerint a rablás során nyolc ékszert vittek el, köztük diadémokat, nyakláncokat, fülbevalókat és brossokat. Az ellopott tárgyak a 19. századból származnak, és egykor francia királyi és császári személyek tulajdonában voltak.
A képre kattintva Galéria nyílik:
Eltűnt többek között Eugénie császárné diadémja és brossa, Mária Lujza smaragd nyaklánca és fülbevalói, valamint Mária Amélia és Hortense királynők zafírkészletének darabjai. A „reliquary bross” néven ismert ékszer is a tolvajok kezébe került.
Két további tárgyat – köztük Eugénie császárné koronáját – a helyszín közelében megtalálták, feltehetően menekülés közben ejtették el. A szakértők jelenleg vizsgálják, megsérültek-e az értékes darabok.
Rachida Dati kulturális miniszter a TF1 francia hírcsatornának elmondta, hogy a felvételeken látható maszkos alakok nagy valószínűséggel profi tolvajok voltak. A miniszter szerint a rablás során nem történt erőszak, az elkövetők pedig valószínűleg tapasztalt ékszertolvajok.
Laurent Nuñez francia belügyminiszter a rablás után kijelentette: a Louvre-ból ellopták a „nemzet kulturális örökségének felbecsülhetetlen kincseit”, amelyek pótolhatatlanok Franciaország történelmében – számolt be a BBC.