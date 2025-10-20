Rablás a Louvre-ban: minden, amit jelenleg tudni lehet az ékszerrablásról

A rablás vasárnap reggel történt, amikor a párizsi Louvre épp megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A tolvajok egy precízen megtervezett akciósorán törtek be, majd percek alatt kirabolták a Franciaországban található nemzeti múzeumot. Ezután eltűntek a helyszínről.

Rablás történt a Louvre-ban – több ékszert is elloptak a francia múzeumból

Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff / AFP/Dimitar Dilkoff

Percek alatt rabolták ki a múzeumot

A hatóságok szerint a Louvre ellen elkövetett ékszerrablás vasárnap 9:30 és 9:40 között zajlott. Négy tolvaj egy járműre szerelt emelő segítségével jutott be a Galerie d’Apollonba, a Szajna partján lévő egyik erkélyen keresztül.

Két elkövető akkumulátoros vágóval átvágta az ablaküveget, majd megfenyegették az őröket, hogy ürítsék ki az épületet. A múzeum riasztói megszólaltak, a személyzet pedig azonnal értesítette a biztonsági erőket és védelmet biztosított a látogatóknak.

A Louvre-ból elrabolt ékszerekről készült utolsó képek:

The photos in the phone became the last portraits. The most complete collection of original images of the stolen jewelry. #Louvre 9 images of the stolen jewels. pic.twitter.com/lo7Wby7tHt — Bruce Lee (@sxrbggpp) October 20, 2025

A rablás rendkívül gyorsan, alig hét perc alatt lezajlott. A tolvajok robogókkal menekültek el a helyszínről, miközben a múzeum környékét pánik és lezárások jellemezték. Egy szemtanú „teljes pánikról” számolt be, miközben a múzeumot kiürítették.

Rendőrök egy bűnözők által használt teherlift mellett, a párizsi Louvre múzeumnál 2025. október 19-én, miután reggel tolvajok ékszereket loptak a múzeum úgynevezett napóleoni gyűjteményéből. A tettesek a bűncselekmény után elmenekültek

Fotó: MTI/AP/Thibault Camus / MTI/AP/Thibault Camus

Felbecsülhetetlen értékű tárgyakat loptak el

A Louvre közleménye szerint a rablás során nyolc ékszert vittek el, köztük diadémokat, nyakláncokat, fülbevalókat és brossokat. Az ellopott tárgyak a 19. századból származnak, és egykor francia királyi és császári személyek tulajdonában voltak.

A képre kattintva Galéria nyílik: