Döbbenetes csalás: mellnagyobbításért hazudta rákosnak magát egy anya

Laura McPherson, egy 35 éves derby-i nő éveken át hazudott arról, hogy halálos beteg, csak hogy pénzt csikarjon ki párjától, Jontól. A nő azt állította, többféle rákot diagnosztizáltak nála – még fiatal lányával is elhitette, hogy haldoklik. Az ügy bíróság elé került, és Laura most kénytelen visszafizetni a csalással megszerzett pénzt – számolt be a The Mirror.

Rákos hazudta megát a nő, hogy nagyobb mellei legyenek - Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

Rákot hazudott, hogy pénzt kapjon

Laura azt állította, hogy méhnyak-, petefészek-, vastagbél-, és mellrákja van.

Hamis történeteket talált ki, szelfiket küldött magáról, mintha különböző kórházakban kezelnék.

Miközben partnere és lánya az egészségéért aggódtak, Laura az állítólagos külföldi kezelések alatt mellnagyobbító beavatkozásokra és fogyókúrás kezelésekre költötte a férfi pénzét. Jon összesen 25 ezer fontot (11 millió forintot) veszített a csalás miatt, ezen kívül pedig egy 30 ezer fontos (13,5 milli forintos) Rolexet is ajándékozott Laurának, amikor a nő gyógyulását ünnepelték az egyik rákfajtából.

Öt évig tartott a csalás

A nő 2017 márciusa és 2022 januárja között, öt éven át hazudott párjának és fiatal lányának. Kemoterápiára és különböző specialisták által végzett kezelésekre kért pénzt – azonban miután elolvasta a nő üzenetváltását egy ausztriai klinikával, Jon számára egyértelművé vált, hogy valójában fogyókúrás kezelésről van szó. Az utolsó csepp a pohárban 2021 szilvesztere volt: Jont nem engedték be a kezelésre, ahová párját vitte, Laura pedig üzenetben írta meg neki, hogy csak infúziót kap.

A Derby Crown Court 2025. október 6-án kimondott ítéletében több mint 30 ezer font visszafizetésére kötelezte Laurát.

A kártérítést egy óra eladásából fedezik, de nem tisztázott, hogy a Rolexről van-e szó. A bíró kiemelte, hogy a nő „gonosz és álnok hazug”.

