A férje megható üzenetben osztotta meg, hogy szerelme békésen ment el, a családja végig mellette volt. A rák elleni harc során végig erős maradt, és megfogadta, hogy soha nem adja fel, bármilyen nehéz is legyen – írja a New York Post.

Az orvosok nem sok esélyt adtak neki, de ő végig bízott benne, hogy legyőzi a rákot.

Fotó: Unsplash

Egy ritka rákfajtával vívott harcot

Kaelin Bradshawnak epevezeték-rákja volt. Az influenszer férje elmondta, hogy felesége utolsó pillanatáig mosollyal és szeretettel fordult mindenki felé. Édesapja szintén közösségi oldalán búcsúzott tőle, köszönetet mondva mindenkinek, aki támogatta a családot. A fiatal nő utolsó videójában köszönetet mondott követőinek, és férjét dicsérte, aki sokat dolgozott, de végig mellette volt.

@kaebradshaww My husband has been by my side since day one—he's stayed with me every single night I’ve been in the hospital and somehow managed to juggle two jobs on top of that. He even sold his truck and boat just to help ease the financial pressure on both of us. I really want to take some of that stress off his shoulders so he can focus on just being here with me. We're also hoping to take a trip together as soon as I get the green light to start my next treatment, and we’d love to be financially ready when that time comes. This wasn’t an easy decision, but after a lot of thought, I’ve set up a GoFundMe to help us with whatever the future brings. If you’re not in a place to donate, I completely understand—just sharing the link means so much to us. Thank you all for the love and support you’ve already shown. It truly means the world https://gofund.me/27ff9a8d7 ♬ original sound - Kae

„Utolsó szavai férjéhez szóltak:

Nem félek, csak sajnálom, hogy el kell mennem.

Egy gyűjtés is indult számukra, hogy segítsék a kezelésekkel és az utazásokkal járó költségeket. Betegségét, a cholangiocarcinomát, vagyis az epevezetékben kialakuló daganatot csak nemrég diagnosztizálták nála. Bár az orvosok kevés reményt adtak, ő a legvégéig bízott a gyógyulásban és a közös jövőben. Családja szerint soha nem volt egyedül, mindig ott volt mellette valaki, aki fogta a kezét. Története sokakat inspirált, és emléke most is arra figyelmeztet, milyen törékeny, mégis értékes az élet.

