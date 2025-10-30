A férje megható üzenetben osztotta meg, hogy szerelme békésen ment el, a családja végig mellette volt. A rák elleni harc során végig erős maradt, és megfogadta, hogy soha nem adja fel, bármilyen nehéz is legyen – írja a New York Post.
Egy ritka rákfajtával vívott harcot
Kaelin Bradshawnak epevezeték-rákja volt. Az influenszer férje elmondta, hogy felesége utolsó pillanatáig mosollyal és szeretettel fordult mindenki felé. Édesapja szintén közösségi oldalán búcsúzott tőle, köszönetet mondva mindenkinek, aki támogatta a családot. A fiatal nő utolsó videójában köszönetet mondott követőinek, és férjét dicsérte, aki sokat dolgozott, de végig mellette volt.
„Utolsó szavai férjéhez szóltak:
Nem félek, csak sajnálom, hogy el kell mennem.
Egy gyűjtés is indult számukra, hogy segítsék a kezelésekkel és az utazásokkal járó költségeket. Betegségét, a cholangiocarcinomát, vagyis az epevezetékben kialakuló daganatot csak nemrég diagnosztizálták nála. Bár az orvosok kevés reményt adtak, ő a legvégéig bízott a gyógyulásban és a közös jövőben. Családja szerint soha nem volt egyedül, mindig ott volt mellette valaki, aki fogta a kezét. Története sokakat inspirált, és emléke most is arra figyelmeztet, milyen törékeny, mégis értékes az élet.
Rákosnak hazudta magát, és ezzel milliókat keresett
A Netflix egy megrázó, igaz történetet dolgozott fel legújabb sorozatában, az Almaecetben, mely egy igazán kegyetlen csalásról szól. A hazugságon alapuló igaz történet által inspirált Almaecet főszereplője Kaitlyn Dever, aki Belle Gibsont, egy ausztrál wellness-influenszert alakít, aki azt állítja, hogy az egészséges életmód és táplálkozás segítségével gyógyította meg a halálos, négyes stádiumú agydaganatát. Közben kiderül, hogy a nő sohasem volt rákos.