étrend

Így előzheted meg a rák kialakulását, mutatjuk!

A rendszeres gyümölcsfogyasztás nemcsak az immunrendszert erősíti. Szakértők szerint ez a hat gyümölcs különösen hatékony a gyulladások és a daganatos betegségek megelőzésében, és csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát is.
A gyümölcsök elengedhetetlenek az egészséges, kiegyensúlyozott étrendben, hiszen tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal és antioxidánsokkal. A szakértők szerint a rendszeres gyümölcsfogyasztás segíthet megakadályozni azokat a gyulladásos folyamatokat, amelyek a rák kialakulásának egyik fő kiváltó okai lehetnek – írja az Independent

6 gyümölcs, ami segíthet megelőzni a rák kialakulását
Az egészségügyi ajánlások szerint a felnőtteknek naponta legalább két csésze gyümölcsöt kellene fogyasztaniuk – mégis, az emberek mindössze tíz százaléka fogyasztja el az ajánlott mennyiséget. 

„A gyümölcsök segítenek csökkenteni a gyulladást, ami a rák előszobája lehet” – mondta Candice Schreiber, az Ohio Állami Egyetem táplálkozási szakértője. „Minél többféle gyümölcsöt eszünk, annál jobban védjük szervezetünket” – tette hozzá. 

A szakértők szerint a sokszínű, friss gyümölcsökkel teli étrend az egyik legjobb természetes védekezés a rák ellen. 

Hat gyümölcs, ami akár csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát 

Bogyós gyümölcsök 

Az áfonya, a málna és az eper igazi szuperételek, tele antioxidánsokkal, amelyek csökkentik a gyulladást és támogatják az immunrendszert. 

Cseresznye 

A cseresznye igazi vitaminbomba. Magas fenolos vegyületeinek köszönhetően természetes módon csökkenti a fájdalmat és a gyulladást – mellékhatások nélkül. Egy marék cseresznye naponta már érezhetően segíthet a gyulladásos folyamatok mérséklésében. 

Papaya 

A papaya nemcsak egzotikus, hanem erős gyulladáscsökkentő hatású is. A benne található papain enzim segíti a sejtek regenerációját, és véd a káros oxidatív folyamatoktól, amelyek a rák kialakulásához vezethetnek. 

Alma 

„Minden nap egy alma, az orvost távol tartja” – így hangzik a mondás. Az alma antioxidánsai hozzájárulnak a szív és az emésztőrendszer egészségéhez. A benne található C- és K-vitamin, valamint rosttartalma támogatja a bélflórát, ami kulcsszerepet játszik a rák kialakulás megelőzésében. 

Szőlő 

A szőlő nemcsak hidratáló, de rezveratrolt is tartalmaz – ez az anyag képes csökkenteni a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat. Kutatások szerint a piros szőlő támogathatja a rák kialakulás elleni védelmet. 

Narancs 

A narancs tele van flavonoidokkal és C-vitaminnal, amelyek csökkentik a szervezet gyulladásos állapotát. Egy fél narancs vagy grapefruit reggelire már hozzájárulhat a szervezet védekezőképességéhez, és segíthet megelőzni a daganatos folyamatok kialakulását. 

 

 

