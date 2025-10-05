Nem hallgatott a háziorvosára – ez mentette meg az életét a redkívül agresszív ráktól

Az 54 éves Jason Yeo saját elhatározásból végzett el egy 10 fontos otthoni prosztataspecifikus antigén-tesztet (PSA), miután a háziorvosa azt mondta, nincs szüksége rákszűrésre. Kiderült, hogy nagyon is jó döntés volt ez tőle.

A rák és az öregedés közvetlen kapcsolatban áll

Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

Megdöbbenésére a vizsgálat magas PSA-értéket jelzett, ami azonnali orvosi vizsgálatokat tett szükségessé.

A diagnózis megdöbbentő volt: agresszív prosztatarák, amely gyorsan terjedt volna, ha nem fedezik fel időben. A férfi már túl is esett a műtéten, és most teljes felépülésre számít – írja a Daily Mail.

A prosztatarák hosszú ideig lappang

Az eset után sokan támadták az Egyesült Királyság egészségügyi rendszerét. Yeo története rávilágít a brit egészségügyi rendszer (NHS) hozzáállására, amely csak akkor támogatja a PSA-vizsgálatot, ha a beteg tüneteket mutat vagy erős családi érintettsége van. Sok szakértő szerint ez túl kockázatos megközelítés, hiszen a prosztatarák gyakran hosszú ideig lappang. Jótékonysági szervezetek szerint minden nyolcadik férfinál kialakul prosztatarák élete során. Nagy-Britanniában évente több mint 52 ezer férfinál diagnosztizálnak prosztatarákot. Jason története új lendületet adott a kampányoknak, amelyek célja, hogy az otthoni szűrés szélesebb körben elérhető és támogatott legyen.

„A kormány szeretné, ha bevezetnék a szűrést, de a döntést bizonyítékok alapján kell meghozni. A független brit Nemzeti Szűrési Bizottság ezt prioritásként kezeli, és mi az ő tanácsai alapján fogunk cselekedni” – nyilatkozta a brit Egészségügyi és Szociális Gondozási Minisztérium szóvivője.