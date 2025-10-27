Karikó Katalin orvosi áttörése mentheti meg a rákos betegek életét!

A rák elleni küzdelemben új és meglepő eredményről számoltak be az amerikai kutatók. A Floridai Egyetem és a Texasi Egyetem MD Anderson Rákközpontjának tudósai megfigyelték, hogy az mRNS-vakcina beadása az immunterápia megkezdését követő 100 napon belül jelentősen növeli a daganatos betegek túlélési arányát.

Az mRNS-vakcina és az immunterápia együtt hatékonyabb lehet a rák ellen - Fotó: pedro7merino / Shutterstock

Rák és mRNS-vakcina: áttörés az immunterápiában

A több mint ezer rákos beteg adatait elemző kutatás szerint azok, akik megkapták a COVID-19 elleni vakcinát és egyidejűleg immunterápiát is kaptak, átlagosan 37,3 hónapot éltek – szemben a kizárólag immunterápiával kezeltek 20,6 hónapjával. A jelenség különösen azoknál a pácienseknél volt megfigyelhető, akiknél a daganat immunológiailag „hideg”, azaz az immunrendszer normál esetben nem reagál erőteljesen a tumorra.

Ez az áttörés nemcsak a rák elleni küzdelem szempontjából fontos, hanem az immunrendszer erősítése és a rák elleni oltás fejlesztése terén is új irányt mutat. A szakértők szerint a vakcina aktiválhatja az immunrendszert, és ezzel segíthet abban, hogy az jobban felismerje és megtámadja a daganatsejteket.

A kutatók egérkísérletekkel is megerősítették az eredményt. A vizsgálatok során megfigyelték, hogy:

azoknál az állatoknál, amelyek immunterápiát és mRNS-vakcinát kaptak, a daganatok sokkal érzékenyebbek lettek a kezelésre,

a kombinált terápia fokozta az immunrendszer válaszát,

a tumorok növekedése lassult, és a kezelések hatékonyabbnak bizonyultak.

Az eredményeket a Nature folyóiratban és az Európai Onkológiai Társaság (ESMO) 2025-ös kongresszusán mutatták be.

Bár a tanulmány még megfigyeléses jellegű, az orvosok szerint a felfedezés hatalmas lépés lehet a rák elleni küzdelemben, hiszen olyan betegeknek is esélyt adhat, akik eddig nem reagáltak a kezelésekre. A rák elleni oltás és az immunrendszer erősítése így a jövő személyre szabott terápiáinak kulcsfontosságú része lehet.