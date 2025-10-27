Karikó Katalin orvosi áttörése mentheti meg a rákos betegek életét!

A rák elleni küzdelemben új és meglepő eredményről számoltak be az amerikai kutatók. A Floridai Egyetem és a Texasi Egyetem MD Anderson Rákközpontjának tudósai megfigyelték, hogy az mRNS-vakcina beadása az immunterápia megkezdését követő 100 napon belül jelentősen növeli a daganatos betegek túlélési arányát.
Rák és mRNS-vakcina: áttörés az immunterápiában
A több mint ezer rákos beteg adatait elemző kutatás szerint azok, akik megkapták a COVID-19 elleni vakcinát és egyidejűleg immunterápiát is kaptak, átlagosan 37,3 hónapot éltek – szemben a kizárólag immunterápiával kezeltek 20,6 hónapjával. A jelenség különösen azoknál a pácienseknél volt megfigyelhető, akiknél a daganat immunológiailag „hideg”, azaz az immunrendszer normál esetben nem reagál erőteljesen a tumorra.
Ez az áttörés nemcsak a rák elleni küzdelem szempontjából fontos, hanem az immunrendszer erősítése és a rák elleni oltás fejlesztése terén is új irányt mutat. A szakértők szerint a vakcina aktiválhatja az immunrendszert, és ezzel segíthet abban, hogy az jobban felismerje és megtámadja a daganatsejteket.
A kutatók egérkísérletekkel is megerősítették az eredményt. A vizsgálatok során megfigyelték, hogy:
- azoknál az állatoknál, amelyek immunterápiát és mRNS-vakcinát kaptak, a daganatok sokkal érzékenyebbek lettek a kezelésre,
- a kombinált terápia fokozta az immunrendszer válaszát,
- a tumorok növekedése lassult, és a kezelések hatékonyabbnak bizonyultak.
Az eredményeket a Nature folyóiratban és az Európai Onkológiai Társaság (ESMO) 2025-ös kongresszusán mutatták be.
Bár a tanulmány még megfigyeléses jellegű, az orvosok szerint a felfedezés hatalmas lépés lehet a rák elleni küzdelemben, hiszen olyan betegeknek is esélyt adhat, akik eddig nem reagáltak a kezelésekre. A rák elleni oltás és az immunrendszer erősítése így a jövő személyre szabott terápiáinak kulcsfontosságú része lehet.
Az onkológia szakemberei szerint ez az áttörés akár egy „univerzális” oltáshoz is elvezethet, amely javítja a rákos betegek túlélési esélyeit. A Fox News információi szerint a kutatók most egy nagy klinikai vizsgálatot készítenek elő, amelynek célja, hogy megerősítse az eredményeket, és kiderítse, miként lehet a vakcina és az immunterápia kombinációját a legjobban alkalmazni a rák különböző típusaiban.