Rákellenes hatás: szteroid krém segíthet a bőrrák elleni küzdelemben

A Cancer Research UK Manchester Intézet kutatói szerint a helyileg alkalmazott szteroidok nemcsak enyhítik a gyulladást, hanem segíthetik a szervezetet a melanóma, a legagresszívebb bőrrák elleni harcban. A kutatás kimutatta, hogy ezek a krémek gátolják a Garp-fehérje működését, amely segíti a daganat túlélését az immunrendszer elől rejtőzve.

bizonyos esetekben a szteroid krém rákellenes hatású lehet (illusztráció)

Fotó: Unsplash / Unsplash

A vizsgálat során a mesterséges intelligencia több ezer beteg adatát és daganatmintát elemzett. A tudósok megfigyelték, hogy a Garp-fehérje szintjének csökkenése újraaktiválta a szervezet természetes védekezését, ami a daganatok zsugorodását okozta. A legnagyobb hatás a melanóma esetében jelentkezett, de a kutatók szerint más ráktípusoknál is hasonló rákellenes hatás várható.

Új távlatok a rákkezelésben

Dr. Charles Earnshaw bőrgyógyász és csapata szerint bizonyos esetekben a szteroid krém vagy akár az injekció formájában adott szteroidok is klinikai előnyt hozhatnak. Jelenleg több új terápiát fejlesztenek, amelyek a Garp-fehérje célzott gátlásával próbálják erősíteni az immunrendszer válaszát. A kutatók szerint ez áttörést jelenthet azoknak, akik nem reagálnak jól a kemoterápiára – írja tudományos cikkében a Daily Mail.