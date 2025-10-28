Hírlevél

Rendkívüli!

Oroszország

Belarusz új szuper rakétát kap Oroszországtól – a Nyugat idegei pattanásig feszülnek

A fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka szóvivője, Natalja Ejszmont megerősítette az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy decemberben hadrendbe állítják az orosz közepes hatótávolságú rakétarendszert, az „Oresnyiket”.
OroszországAljakszandr Lukasenkarakétarendszer

„Igen, ezt megerősíthetem” – mondta Ejszmont a hírügynökség kérdésére. Lukasenka szóvivője a rakéta kapcsán hozzátette: „Éppen ma tartottak erről jelentést az elnöknek a katonák. A hadsereg megerősítette, hogy a rendszer decemberben szolgálatba áll”.

rakéta
Új rakéta áll szolgálatba Fehéroroszországban.
Fotó: Unsplash

Új rakéta áll szolgálatba

Vlagyimir Putyin orosz elnök még tavaly november 21-én közölte, hogy sikeresen tesztelték az új, közepes hatótávolságú „Oresnyik” rakétát. Akkor Oroszország válaszul az amerikai és brit fegyverek ukrajnai bevetésére kombinált csapást mért az ukrán hadiipari létesítményekre.

2024 decemberében Lukasenka kérte Putyint, hogy Fehéroroszország területén is helyezzenek el a legújabb orosz fegyverrendszerekből, köztük az „Oresnyik” rakétát. Az orosz elnök válaszul azt mondta, hogy a telepítés 2025 második felében lehetséges.

Idén augusztus 8-án Lukasenka bejelentette, hogy az első pozíciókat az „Oresnyik” rendszer számára már elkezdték kialakítani Fehéroroszországban.

