Új kutatás kérdőjelezi meg a rákkezelés alapvető műtéti módszerét

A nyirokcsomók nem csupán szűrőként működnek a szervezetünkben, hanem kulcsszerepet játszanak az immunrendszer rák elleni válaszának fenntartásában, a rákkezelésben.

A rákkezelésben új kutatások jelentek meg

Fotó: Tima Mirosnyicsenko / Pexels

Itt képződnek és aktiválódnak a rákos sejteket elpusztító T-sejtek, és ha ezeket a csomókat eltávolítják, azzal gyengíthetik az immunválaszt – különösen a műtét utáni időszakban, amikor a szervezetnek szüksége lenne rá.

Bár az orvosok továbbra is használják a nyirokcsomók eltávolítását a daganat stádiumának meghatározására, a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a jövőben érdemes lehet szelektívebb, célzottabb megközelítést alkalmazni – írja a sciencealert.com.

A rákkezelésben van még pár megválaszolatlan kérdés

A cél az, hogy a daganat eltávolítása mellett megőrizzék az immunrendszer működését is, amely kulcsszerepet játszhat a rák visszatérésének megakadályozásában. Ez a felfedezés új irányt mutathat a ráksebészetben, különösen az immunterápiás kezelések korában, ahol a szervezet saját védekező rendszerének szerepe egyre fontosabb.

Rossz ötlet tehát a nyirokcsomók eltávolítása a rákos megbetegedések műtéte során? A válasz összetett. Sok beteg számára még mindig jó ötlet, és életmentő lehet. Az új tudomány azonban azt tanítja, hogy a nyirokcsomók többet jelentenek, mint pusztán átmeneti állomások; nélkülözhetetlenek lehetnek a hosszú távú immunvédelemhez. A jövő okosabb, stratégiaibb sebészetet ígér, amely a szervezet természetes védekezőrendszerének nagyobb részét érintetlenül hagyja, miközben precízen célozza meg a rákot.