Micsoda? 35 éve nem volt ilyen a zene történetében! Sokkoló rekord

A rap műfaj három és fél évtizeden át uralta az amerikai toplistákat, most azonban először szorult ki teljesen a Billboard Hot 100 Top 40-es mezőnyéből. A visszaesés mögött több ok is áll: a toplistás szabályok változása, a közönség ízlésének átalakulása és az, hogy a legnagyobb rap előadók jelenleg háttérbe vonultak – írja a Billboard.

A hiphop piaci részesedése is látványosan csökkent — 2020-ban még közel 30%-ot tett ki az amerikai zenei piacból, míg 2025-re mindössze 24%-ra esett vissza. Mindez jól mutatja, hogy a rap dominanciája megingott, miközben más műfajok — főként a pop és a country — ismét előtérbe kerültek.

Rap jövője: csendes időszak vagy új forradalom?

A rap már számos alkalommal bizonyította, hogy képes megújulni. A 90-es évek forradalma, a 2000-es évek aranykora és a 2010-es évek trap-hulláma mind azt mutatják, hogy a műfaj mindig új utakat talál.

A mostani helyzet sok szakértő szerint csak egy átmeneti szakasz — a műfaj nagy nevei új projekteket készítenek elő, és hamarosan új hangok térhetnek vissza a Billboard élvonalába.

