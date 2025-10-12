Kutatók figyelmeztetnek: ez a reggeli szokás végzetes lehet

A reggeli a nap egyik legfontosabb étkezése – de nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor. Egy, a Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint azok az emberek, akik későn reggeliznek, nagyobb eséllyel szenvednek depressziótól, szorongástól és kimerültségtől.

A rendszeres reggeli a mentális egészséget is támogatja

Fotó: Unsplash

A kutatásban több mint húsz éven át közel háromezer, 42 és 94 év közötti ember adatait vizsgálták. Az eredmények alapján a korán reggelizők jobb mentális állapotban voltak, és ritkábban küzdöttek krónikus betegségekkel – számol be a Bild.

Három százalékkal magasabb halálozási kockázat késői reggeli esetén

A tanulmány legmegdöbbentőbb megállapítása szerint a későn reggelizők halálozási kockázata közel három százalékponttal magasabb volt a korán evőkéhez képest. Bár a pontos okokat nem vizsgálták, a kutatók szerint a reggeli időpontja összefügghet a szervezet belső órájával és az anyagcsere működésével. Hassan Dashti, a tanulmány vezetője kiemelte, hogy az idősebb emberek esetében a rendszeres és korai étkezés különösen fontos lehet az egészséges öregedéshez.

A kutatók úgy vélik, a reggeli időpontja a jövőben egyszerű, de hatékony egészségügyi indikátor lehet. Ha valaki hirtelen eltolja étkezéseit, az akár testi vagy lelki problémák előjele is lehet. A korai étkezés tehát nemcsak energiát ad, hanem hozzájárulhat a hosszabb, kiegyensúlyozottabb élethez is.