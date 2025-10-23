A tudósok szerint ez a tökéletes reggeli rutin – 3 dolog, amit jobb elkerülni

Hírlevél

A nap első percei meghatározzák az egész napunk hangulatát. Egy tudatos reggeli rutin segít elkerülni a stresszt, javítja a koncentrációt és növeli az érzelmi stabilitást – de csak akkor, ha tudjuk, mit ne tegyünk közvetlenül ébredés után.
A „Real Simple” amerikai magazin kutatása szerint három dolog különbözteti meg azokat, akik kiegyensúlyozottan kezdik a napot: nem nyúlnak rögtön a telefonhoz, nem nyomják meg a szundigombot, és nem rohannak fejvesztve munkába. A tanulmányok szerint az agy ébredés után különösen érzékeny a külső ingerekre, a reggeli rutin kulcsfontosságú – ha ezt az időt tudatosan kezeljük, egész napra megalapozhatjuk a jó közérzetet és a fókuszt.

A nyugodt, tudatos reggeli rutin segít elkerülni a stresszt, és megalapozza az egész nap hangulatát.
Fotó: Unsplash
  • Ne nyúljon rögtön a telefonhoz

A hírek, közösségi média és e-mailek azonnali böngészése stresszreakciót vált ki. A texasi egyetem kutatása szerint már az is rontja a kognitív teljesítményt, ha a telefon a közelünkben van. A legjobb, ha csak reggeli után vagy a reggeli rutin befejeztével kapcsolódunk be a digitális térbe.

  • Ne nyomja meg a szundigombot

A szundigomb ismételt megnyomása megszakítja a természetes alvási ciklust, és „alvás tehetetlenséget” okoz, ami akár négy órán át is eltarthat. A szakértők szerint egyetlen határozott ébredés többet ér, mint öt megszakított szundi.

  • Kerülje a reggeli rohanást

A kapkodás nemcsak a stresszt fokozza, hanem a döntéshozatalt és az önkontrollt is gyengíti. A Kaliforniai Egyetem kutatói szerint már egy tízperces nyugodt reggeli, egy rövid séta vagy néhány perc tervezés is javítja a nap teljesítményét.

A tudatos reggeli rutin hatalma

Aki tudatosan kezdi a napot, nem a tiltásokra koncentrál, hanem a harmóniára. Egy egyszerű terv, egy nyugodt pillanat kávéval vagy pár perc mozgás reggel elég ahhoz, hogy egész nap higgadtak, produktívak és fókuszáltak maradjunk – írja a Focus cikke.

 

