Űrből érkezett rejtélyes tárgy csapódott a sivatagba – egyből megérkeztek a kormányügynökök

A hatóságok azonnal lezárták a területet, miközben a hírek futótűzként terjedtek a környéken: vajon mi lehet ez a rejtélyes tárgy, ami az égből zuhant le? A titokzatos eset hamarosan országos szenzációvá változott, és közben meglepő eredmény született, a tárgy eredetét illetően. Egy biztos. Az űrből érkezett.
Titokzatos fémdarab a sivatag közepén
A történet Nyugat-Ausztrália egyik elhagyatott bányavidékén kezdődött, körülbelül 30 kilométerre Newmantől. A bányászok egy szombati műszakban lettek figyelmesek arra, hogy valami izzik a poros földben. Közelebb érve egy nagy, füstölgő fémdarabot találtak.
A rendőrség és az Ausztrál Űrügynökség emberei hamar a helyszínre érkeztek. A titokzatos tárgyat biztonságba helyezték, és kizárták, hogy bármilyen repülőgéppel kapcsolatban állna. Az első megfigyelések szerint a szerkezet szénszálas anyagból készült, de eredete továbbra is ismeretlen maradt.
A vizsgálat során kiderült, hogy a tárgy nem a Földről származik
Az Ausztrál Űrügynökség szakértői megkezdték a részletes technikai elemzést, miközben a közösségi médiát elárasztották a találgatások: vajon egy meteordarab, titkos katonai szerkezet vagy valami, ami valóban űrből érkezett?
A megoldást végül Alice Gorman, a Flinders Egyetem űrrégésze hozta közelebb. Elmondása szerint a füstölgő fémdarab valószínűleg egy kínai rakéta negyedik fokozatából, a Jielong indításából származik.
A rakétát még szeptember végén bocsátották fel, és maradványai azóta keringhettek a Föld körül, míg végül visszatértek a légkörbe – és lezuhantak az ausztrál sivatagba.
Dr. Gorman hozzátette: nem ez az első eset, hogy űrszemét visszatér a Földre. Sok üzemanyagtartály és törmelékdarab évekig bolyong az űrben, mielőtt ismét a bolygónk felszínére hullana – mondta a szakértő egy ausztrál hírportálnak – számolt be a Sky News.
