Űrből érkezett rejtélyes tárgy csapódott a sivatagba – egyből megérkeztek a kormányügynökök

A hatóságok azonnal lezárták a területet, miközben a hírek futótűzként terjedtek a környéken: vajon mi lehet ez a rejtélyes tárgy, ami az égből zuhant le? A titokzatos eset hamarosan országos szenzációvá változott, és közben meglepő eredmény született, a tárgy eredetét illetően. Egy biztos. Az űrből érkezett.

A rejtélyes tárgy az űrből érkezett (illusztráció)

Fotó: OpenAI DALL-E

Titokzatos fémdarab a sivatag közepén

A történet Nyugat-Ausztrália egyik elhagyatott bányavidékén kezdődött, körülbelül 30 kilométerre Newmantől. A bányászok egy szombati műszakban lettek figyelmesek arra, hogy valami izzik a poros földben. Közelebb érve egy nagy, füstölgő fémdarabot találtak.

A rendőrség és az Ausztrál Űrügynökség emberei hamar a helyszínre érkeztek. A titokzatos tárgyat biztonságba helyezték, és kizárták, hogy bármilyen repülőgéppel kapcsolatban állna. Az első megfigyelések szerint a szerkezet szénszálas anyagból készült, de eredete továbbra is ismeretlen maradt.

❗️🛸🇦🇺 - A mysterious object was found burning in the remote Australian Outback, prompting a significant response from multiple agencies.



Discovered smoldering near a mining site, initial assessments suggest it might be debris fallen from space, with a carbon fiber… pic.twitter.com/Oky6DS0SMI — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

A vizsgálat során kiderült, hogy a tárgy nem a Földről származik

Az Ausztrál Űrügynökség szakértői megkezdték a részletes technikai elemzést, miközben a közösségi médiát elárasztották a találgatások: vajon egy meteordarab, titkos katonai szerkezet vagy valami, ami valóban űrből érkezett?

The Australian Space Agency is working alongside local authorities in relation to the suspected space debris discovered in the Pilbara region of Western Australia.



The debris is likely a propellant tank or pressure vessel from a space launch vehicle.



[More in comments] pic.twitter.com/txm2fByUdl — Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) October 20, 2025

A megoldást végül Alice Gorman, a Flinders Egyetem űrrégésze hozta közelebb. Elmondása szerint a füstölgő fémdarab valószínűleg egy kínai rakéta negyedik fokozatából, a Jielong indításából származik.

A rakétát még szeptember végén bocsátották fel, és maradványai azóta keringhettek a Föld körül, míg végül visszatértek a légkörbe – és lezuhantak az ausztrál sivatagba.

Dr. Gorman hozzátette: nem ez az első eset, hogy űrszemét visszatér a Földre. Sok üzemanyagtartály és törmelékdarab évekig bolyong az űrben, mielőtt ismét a bolygónk felszínére hullana – mondta a szakértő egy ausztrál hírportálnak – számolt be a Sky News.