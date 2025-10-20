Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij kisiskolás módjára mutogatta Trumpnak a térképeit, nem lett jó vége

Sport

Bajban a Liverpool, máris felmerült Jürgen Klopp visszatérése

űr

Űrből érkezett rejtélyes tárgy csapódott a sivatagba – egyből megérkeztek a kormányügynökök

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy forró szombati napon ausztrál bányamunkások különös látványra lettek figyelmesek a sivatag közepén. A földbe fúródott, még mindig füstölgő fémdarab egy rejtélyes tárgy volt, amelyről senki sem tudta, honnan érkezett. A helyiek csak annyit mondtak: ilyet még soha nem láttak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
űrtitokzatos jelenségműholdtitokzatos tárgyrakéta

A hatóságok azonnal lezárták a területet, miközben a hírek futótűzként terjedtek a környéken: vajon mi lehet ez a rejtélyes tárgy, ami az égből zuhant le? A titokzatos eset hamarosan országos szenzációvá változott, és közben meglepő eredmény született, a tárgy eredetét illetően. Egy biztos. Az űrből érkezett.

rejtélyes tárgy az űrből
A rejtélyes tárgy az űrből érkezett (illusztráció)
Fotó: OpenAI DALL-E

Titokzatos fémdarab a sivatag közepén

A történet Nyugat-Ausztrália egyik elhagyatott bányavidékén kezdődött, körülbelül 30 kilométerre Newmantől. A bányászok egy szombati műszakban lettek figyelmesek arra, hogy valami izzik a poros földben. Közelebb érve egy nagy, füstölgő fémdarabot találtak.

A rendőrség és az Ausztrál Űrügynökség emberei hamar a helyszínre érkeztek. A titokzatos tárgyat biztonságba helyezték, és kizárták, hogy bármilyen repülőgéppel kapcsolatban állna. Az első megfigyelések szerint a szerkezet szénszálas anyagból készült, de eredete továbbra is ismeretlen maradt.

A vizsgálat során kiderült, hogy a tárgy nem a Földről származik

Az Ausztrál Űrügynökség szakértői megkezdték a részletes technikai elemzést, miközben a közösségi médiát elárasztották a találgatások: vajon egy meteordarab, titkos katonai szerkezet vagy valami, ami valóban űrből érkezett?

A megoldást végül Alice Gorman, a Flinders Egyetem űrrégésze hozta közelebb. Elmondása szerint a füstölgő fémdarab valószínűleg egy kínai rakéta negyedik fokozatából, a Jielong indításából származik. 

A rakétát még szeptember végén bocsátották fel, és maradványai azóta keringhettek a Föld körül, míg végül visszatértek a légkörbe – és lezuhantak az ausztrál sivatagba.

Dr. Gorman hozzátette: nem ez az első eset, hogy űrszemét visszatér a Földre. Sok üzemanyagtartály és törmelékdarab évekig bolyong az űrben, mielőtt ismét a bolygónk felszínére hullana – mondta a szakértő egy ausztrál hírportálnak – számolt be a Sky News.

Váratlanul feltámadt egy 60 éve halott műhold, és rejtélyes jeleket kezdett sugározni a Földre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!