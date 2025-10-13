Álomesküvőből rémálom: a mennyasszony rányitott a férjére, és kitört a balhé

Algheróban, a Corallo-öböl partján, egy exkluzív tengerparti hotelben, kétszáz fős násznép előtt tarthatták volna az év esküvőjét. A fényűző ceremónia azonban rémálomba fordult át. A lakodalom alatt a menyasszony ugyanis egy idő után aggódva kereste a férjét, majd megdöbbenve talált rá a nászéjszakára foglalt szobában, amint az egyik közeli rokonával hál.

Rémálom a paradicsomban: ezer a pazar tengerparti helyszínen szabadult el a pokol az egyik esküvőn – Fotó: DAMARIN VINCENT / HEMIS.FR / hemis.fr

A helyi lapra, a La Nuova Sardegnára hivatkozva a tgcom24.mediaset.it arról számolt be, hogy a ceremóniát nagy gondossággal szervezték: tengerparti helyszín, hagyományos helyi ételek, zene és tánc hajnalig. A negyvenes menyasszony és a külföldi származású, harmincas vőlegény esküvőjén minden rendben zajlott, amíg utóbbi váratlanul el nem tűnt, magára hagyva a vendégeket.

Rémálom a szállodai szobában

A menyasszony családtagok és egy hotelalkalmazott társaságában kezdte el keresni a férjét, aki a telefonhívásokra sem reagált. A nő végül kinyitotta az nászéjszakára foglalt szoba ajtaját — és teljesen ledöbbent.

Ott találta ugyanis a férjét egy másik nővel, ráadásul az egyik rokonával. A döbbenetes lebukás után a helyzet tovább fokozódott. Az őrjöngő menyasszony megpróbálta levenni az eljegyzési gyűrűjét, ám közben könnyebb sérülést szenvedett a kezén.

A hotel dolgozóinak kellett közbelépniük, hogy lenyugtassák a kedélyeket. A vendégek azonban félbeszakítva az ünnepi vacsorát, így is fokozatosan kezdték elhagyni a helyszínt, ahol érthető módon megfagyott a levegő.

A helyi források szerint a nő, akit a vőlegénnyel együtt találtak, egyesek szerint a menyasszony unokatestvére, mások szerint a testvére volt. Ugyanakkor olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint a vőlegénynek és a szeretőjének azonos vezetékneve van, ami további találgatásokra ad okot. A botrány mindenesetre villámgyorsan bejárta a közösségi médiát és a helyi sajtót. Az érintettek, illetve családtagjaik azonban nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot. Bennfentes információk szerint a házasság ezzel gyakorlatilag be is fejeződött.

Több botrányos esküvő is volt Olaszországban

Nem ez az első eset, hogy egy olasz esküvő totális káoszba fullad. Pugliában például egy tanú megdöbbentő módon zaklatta a menyasszonyt a lakodalmi vacsora közben, ami verekedést robbantott ki a vendégek között.

Egy másik alkalommal egy vőlegényt letartóztattak, miután rátámadt az anyósára, emiatt az esküvőt le kellett fújni.

Campaniában pedig egy férfi meglépett a nászajándéknak szánt pénzzel, magára hagyva a menyasszonyt és a ledöbbent násznépet.

