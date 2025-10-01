Meghalt a férfi, aki Schwarzeneggerből sztárt csinált

Renato Casaro, a világhírű olasz plakátművész október 29-én hunyt el, miután kórházba került bronchopneumónia miatt – számolt be az olasz RAI televízió. Casaro olyan klasszikus filmek posztereit készítette, mint a Rambo, a Végtelen történet, a James Bond: Polipka vagy éppen az 1982-es Conan, a barbár, amely elindította Arnold Schwarzenegger mozis karrierjét – írja a DailyStar.

Renato Casaro legendás filmplakátjai, köztük Schwarzenegger ikonikus Conan posztere, Hollywood arculatát formálták. Fotó: DAVIDE PISCHETTOLA / NurPhoto

A poszterművész, aki Hollywood arculatát formálta

Casaro pályája a római Studio Favallinál kezdődött, majd mindössze 21 évesen saját stúdiót alapított. „A plakátjaim kikerültek a Sunset Boulevard óriásplakátjaira. Ezután megállás nélkül csengett a telefonom” – emlékezett vissza korábban.

Munkái között szerepeltek a Total Recall – Az emlékmás, a Terminátor 2 – Az ítélet napja, a Menekülő ember és a Két tűz között poszterei is. Már a ’60-as években készített plakátokat spagettiwesternekhez, köztük Clint Eastwood klasszikusához, a Pár dollárral többért című filmhez.

Quentin Tarantino újra felfedezte

Casaro 1988 után visszavonult, amikor a digitális formátumok átvették a helyét a stúdióknál. Évtizedekkel később Quentin Tarantino élesztette újra a legendás művész hírnevét, amikor felkérte, hogy készítsen plakátokat 2019-es filmjéhez, a Volt egyszer egy… Hollywoodhoz.

Tarantino egy aláírt Leonardo DiCaprio-fotóval és személyes üzenettel köszönte meg Casarónak a munkát: „Mindig is te voltál a kedvencem.”

Renato Casaro, a filmplakátok Michelangelója

A rajongók és szakmabeliek világszerte megemlékeztek a művészről. „Az ő plakátjai határozták meg számomra a ’80-as éveket” – írta egy tisztelő. Mások egyszerűen „a filmplakátok Michelangelójaként” emlegetik.

Renato Casaro 1935-ben született Olaszországban, és életműve örökre része marad a filmtörténelemnek.

