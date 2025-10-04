Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

erőszak

Brutális lövöldözés: hat sérült, egyikük életveszélyben

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több ember súlyosan megsérült egy fegyveres incidensben péntek este a svédországi Gävle városában. A rendőrség tájékoztatása szerint hat személyt találtak lőtt sebekkel, egyikük állapota életveszélyes. Az eset a város egyik lakóövezetében történt, ahol rövid idő alatt kaotikus állapotok alakultak ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
erőszakSvédországlövöldözésrendőrség

A rendőröket péntek este riasztották, miután több lövést is hallottak Gävle-ben.

Mobile phone picture taken on August 10, 2015, shows a police car in front of an Ikea market in the central Swedish town of Vasteras. Two people were stabbed to death at the Ikea store in Vasteras and a third person was wounded, police said on August 10, 2015. AFP PHOTO / TT NEWS AGENCY / PETER KRUGER +++ SWEDEN OUT (Photo by PETER KRUGER / TT NEWS AGENCY / AFP), rendőr autó
A rendőrök gyorsan a lövöldözés helyszínére értek
Fotó: PETER KRUGER / TT NEWS AGENCY / AFP

A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, a környéket lezárták, rendőrségi helikopter is bevetésre került. 

A hat sebesültet kórházba szállították, egyikük újraélesztésre szorult. A rendőrség gyilkossági kísérlet gyanújával indított nyomozást, és több személyt őrizetbe is vett az éjszaka folyamán, köztük egy 15 alatti fiút, aki a fő gyanúsított – írja a svéd Expressen.

A rendőrség felszámolná az erőszakot

„A lövöldözés az Ölstugan Tullen bár közelében történt” – mesélte Joakim Vikström (28), aki a kocsmában tartózkodott és szemtanúja volt a támadásnak. A vendégeknek el kellett hagyniuk a kocsmát, káosz és pánik tört ki odabent, amikor az emberek megértették, mi történt odakint. Amikor Joakim kijött az utcára, látta, hogy több sérült fekszik a földön.
A rendőrség szóvivője hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a lakosság biztonságát, és felszámolják a fegyveres erőszakot, amely az utóbbi időben egyre gyakoribb Svédországban. A helyi lakosok közül sokan aggódnak a növekvő bűnözés miatt, különösen, hogy az incidens egy sűrűn lakott városrészen történt.

 

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogy Svédországban hárman vesztették életüket Uppsalában egy lőfegyveres incidensben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!