Brutális lövöldözés: hat sérült, egyikük életveszélyben

A rendőröket péntek este riasztották, miután több lövést is hallottak Gävle-ben.

A rendőrök gyorsan a lövöldözés helyszínére értek

Fotó: PETER KRUGER / TT NEWS AGENCY / AFP

A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, a környéket lezárták, rendőrségi helikopter is bevetésre került.

A hat sebesültet kórházba szállították, egyikük újraélesztésre szorult. A rendőrség gyilkossági kísérlet gyanújával indított nyomozást, és több személyt őrizetbe is vett az éjszaka folyamán, köztük egy 15 alatti fiút, aki a fő gyanúsított – írja a svéd Expressen.

A rendőrség felszámolná az erőszakot

„A lövöldözés az Ölstugan Tullen bár közelében történt” – mesélte Joakim Vikström (28), aki a kocsmában tartózkodott és szemtanúja volt a támadásnak. A vendégeknek el kellett hagyniuk a kocsmát, káosz és pánik tört ki odabent, amikor az emberek megértették, mi történt odakint. Amikor Joakim kijött az utcára, látta, hogy több sérült fekszik a földön.

A rendőrség szóvivője hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a lakosság biztonságát, és felszámolják a fegyveres erőszakot, amely az utóbbi időben egyre gyakoribb Svédországban. A helyi lakosok közül sokan aggódnak a növekvő bűnözés miatt, különösen, hogy az incidens egy sűrűn lakott városrészen történt.

