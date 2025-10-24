Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Sokkolóan brutális!

Felkavaró felvétel került elő a mezőméhesi baltás gyilkosságról

rendőrség

Szégyenletes botrány: 266 km/órás sebességgel száguld Volkswagen Golfjával egy rendőr

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 23 éves volt brit rendőr, Petar Krtinic videóra vette, ahogy 266 km/órás sebességgel száguld Volkswagen Golfjával. Néhány nappal később egy másik rendőrségi botrány borzolta a közvéleményt, amikor a londoni rendőrség egyik tagja szabadsága alatt vállalkozást működtetett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségbotrányNagy-Bri­tan­nia

Petar Krtinic már fegyelmi eljárás alatt állt, és az ügy lezárása előtt lemondott rendőrségi tisztségéről, így elkerülte, hogy hivatalosan elbocsássák. A bíróság 24 hetes börtönbüntetést szabott ki rá a rendőrségi botrány miatt, de a végrehajtást felfüggesztették egy évre. Emellett 12 hónapra eltiltották a vezetéstől, pénzbírságot kapott és 200 óra közmunkára kötelezték – írja a Daily Mail.

A rendőrségi botrányok nagy felháborodást váltottak ki – Fotó: Unsplash
A rendőrségi botrányok nagy felháborodást váltottak ki 
Fotó: Unsplash

Újabb rendőrségi botrány 

Néhány nappal később egy másik rendőrtiszt is lebukott. PC Jennifer Stowers, a londoni rendőrség tagja barnító spray vállalkozást működtetett, miközben azt állította, hogy mentális problémák miatt nem tud dolgozni. A nő Instagramon hirdette szolgáltatásait, „esküvői partikra és otthoni látogatásokra” is vállalt barnítást. A fegyelmi bizottság szerint szándékosan és tudatosan járt el, tette pedig aláásta a rendőrségbe vetett közbizalmat.

Stowers iróniája, hogy miközben betegszabadságon volt, még „Az év barnító spray művésze” díjat is elnyerte Nagy-Britanniában.

A brit rendőrök júliusban rejtélyes holttestekre bukkantak egy erdőben. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!