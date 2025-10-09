Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentetése a háborúról mindent megváltoztat!

Csehország

Videón a döbbenetes rendőrségi üldözés, a blokád és a lövések sem fékezték meg a tolvajt

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Autós üldözés, figyelmeztető lövések – hatalmas káosz alakult ki a cseh-lengyel határon. Egy férfi lopott furgonnal próbált meg átjutni a határon, a rendőrségi üldözés során blokád és figyelmeztető lövések sem tudták megállítani.
Link másolása
Vágólapra másolva!
CsehországLengyelországrendőrségi blokádfurgonrendőrségi üldözés

Meghökkentő rendőrségi üldözés zajlott a cseh-lengyel határ közelében, miután egy 30 éves férfi ellopott egy furgont Csehország területén – írja a PolsatNews.pl. 

Videón a döbbenetes rendőrségi üldözés, a blokád és a lövések sem fékezték meg a tolvajt. (A kép illusztráció.)
Videón a döbbenetes rendőrségi üldözés, a blokád és a lövések sem fékezték meg a tolvajt. (A kép illusztráció.)
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A férfi nem volt hajlandó megállni a közúti ellenőrzésre, ehelyett a lengyel határ irányába menekült. A cseh rendőrök üldözőbe vették, miközben a lengyel hatóságok Piechowice közelében útzárat állítottak fel, hogy megállítsák a járművet.  

A sofőr egy pillanatra megállt, majd hirtelen megpróbált visszafordulni és egyenesen az egyik rendőr felé hajtott. 

A rendőrök a közvetlen életveszély miatt figyelmeztető lövéseket adtak le, hogy megállítsák az autót, de a sofőr ennek ellenére tovább menekült. 

Sikerre vezetett a rendőrségi üldözés

A blokádot a járdán kikerülve még egy rendőrautónak is nekiütközött, majd nagy sebességgel továbbhajtott. A rendőrségi üldözés egészen Wojcieszyce településig tartott, ahol a férfi letért az útról, és egy mezőn állt, meg, majd a furgonból kiugorva gyalog próbált elmenekülni, a rendőrök azonban utolérték és elfogták. 

A 30 éves férfi ellen több bűncselekmény miatt indult eljárás, köztük járműlopás, hivatalos személy elleni erőszak, kábítószer hatása alatti járművezetés és a rendőrségi ellenőrzés figyelmen kívül hagyása. Csak az utóbbiért akár öt év börtönbüntetést is kaphat. 

@goniec.pl

Ukradł busa i uciekał przed policją! 😱

♬ dźwięk oryginalny - Goniec.pl - wiadomości

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!