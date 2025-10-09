Meghökkentő rendőrségi üldözés zajlott a cseh-lengyel határ közelében, miután egy 30 éves férfi ellopott egy furgont Csehország területén – írja a PolsatNews.pl.

Videón a döbbenetes rendőrségi üldözés, a blokád és a lövések sem fékezték meg a tolvajt. (A kép illusztráció.)

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A férfi nem volt hajlandó megállni a közúti ellenőrzésre, ehelyett a lengyel határ irányába menekült. A cseh rendőrök üldözőbe vették, miközben a lengyel hatóságok Piechowice közelében útzárat állítottak fel, hogy megállítsák a járművet.

A sofőr egy pillanatra megállt, majd hirtelen megpróbált visszafordulni és egyenesen az egyik rendőr felé hajtott.

A rendőrök a közvetlen életveszély miatt figyelmeztető lövéseket adtak le, hogy megállítsák az autót, de a sofőr ennek ellenére tovább menekült.

Sikerre vezetett a rendőrségi üldözés

A blokádot a járdán kikerülve még egy rendőrautónak is nekiütközött, majd nagy sebességgel továbbhajtott. A rendőrségi üldözés egészen Wojcieszyce településig tartott, ahol a férfi letért az útról, és egy mezőn állt, meg, majd a furgonból kiugorva gyalog próbált elmenekülni, a rendőrök azonban utolérték és elfogták.

A 30 éves férfi ellen több bűncselekmény miatt indult eljárás, köztük járműlopás, hivatalos személy elleni erőszak, kábítószer hatása alatti járművezetés és a rendőrségi ellenőrzés figyelmen kívül hagyása. Csak az utóbbiért akár öt év börtönbüntetést is kaphat.