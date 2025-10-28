Rendszertelenül él? Életveszélyes következménye is lehet

Az utóbbi években egyre több kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy a rendszertelen étkezés és az éjszakai életmód komoly kockázatot jelenthet a szív- és érrendszeri betegségek kialakulására – írja a DailyMail.

Súlyos következményei lehetnek a rendszertelen étkezésnek

Fotó: Unsplash

A rendszertelen étkezés, az éjszakai falatozás, valamint a mesterséges fénynek való kitettség közvetlenül alvás előtt nemcsak a szívre, hanem a testsúlyra, a 2-es típusú cukorbetegségre és a magas vérnyomásra is kedvezőtlen hatással lehet.

A cirkadián ritmusokat a test 24 órás belső órája szabályozza, amely az alvást, ébrenlétet, hormontermelést, emésztést és a testhőmérsékletet is koordinálja. Bár minden ember biológiai órája kissé eltér, a szervezet általában a nappali fényekhez igazodik, és a testben a neuronok szabályosan aktiválják a géneket és fehérjéket – hangsúlyozta Kristen Knutson neurológus.

A test belső órájának rendszeres megszakítása – például késő éjszakáig való ébren maradás vagy korai kelés össze-vissza – nemcsak kellemetlenséget, de hosszú távon komoly egészségügyi problémákat okozhat. A cirkadián ritmus felborulása vérnyomás-ingadozáshoz, hormonális változásokhoz, anyagcserezavarokhoz vezethet, sőt, a szívinfarktus kockázata is megnőhet.

A mesterséges fény, például a telefon, számítógép vagy az utcai lámpák fénye szintén káros lehet, mivel elnyomja a melatonin termelődését és késlelteti az elalvást. Egy nagy, 89 000 főt elemző kutatás szerint azoknál, akik éjszaka erősen ki voltak téve fénynek, 23–56 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki szív- és érrendszeri betegség, mint azoknál, akik sötét környezetben aludtak.

Hasonló hatása van a rendszertelen étkezésnek is: a késő esti étkezések vagy a napi ritmusba nem illeszkedő étkezések felborítják a máj és a hasnyálmirigy cirkadián ritmusát, vércukorszint-ingadozást és testsúlygyarapodást okozva. A rendszertelen étkezés és az alvási ciklus felborulása összefügg a cukorbetegség, magas vérnyomás és szabálytalan szívritmus kockázatának növekedésével is.