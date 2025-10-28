Rendszertelenül él? Életveszélyes következménye is lehet

Az utóbbi években egyre több kutatás hívja fel a figyelmet arra, hogy a rendszertelen étkezés és az éjszakai életmód komoly kockázatot jelenthet a szív- és érrendszeri betegségek kialakulására – írja a DailyMail.
A rendszertelen étkezés, az éjszakai falatozás, valamint a mesterséges fénynek való kitettség közvetlenül alvás előtt nemcsak a szívre, hanem a testsúlyra, a 2-es típusú cukorbetegségre és a magas vérnyomásra is kedvezőtlen hatással lehet.
Súlyos következménnyel járhat a rendszertelen étkezés
A cirkadián ritmusokat a test 24 órás belső órája szabályozza, amely az alvást, ébrenlétet, hormontermelést, emésztést és a testhőmérsékletet is koordinálja. Bár minden ember biológiai órája kissé eltér, a szervezet általában a nappali fényekhez igazodik, és a testben a neuronok szabályosan aktiválják a géneket és fehérjéket – hangsúlyozta Kristen Knutson neurológus.
A test belső órájának rendszeres megszakítása – például késő éjszakáig való ébren maradás vagy korai kelés össze-vissza – nemcsak kellemetlenséget, de hosszú távon komoly egészségügyi problémákat okozhat. A cirkadián ritmus felborulása vérnyomás-ingadozáshoz, hormonális változásokhoz, anyagcserezavarokhoz vezethet, sőt, a szívinfarktus kockázata is megnőhet.
A mesterséges fény, például a telefon, számítógép vagy az utcai lámpák fénye szintén káros lehet, mivel elnyomja a melatonin termelődését és késlelteti az elalvást. Egy nagy, 89 000 főt elemző kutatás szerint azoknál, akik éjszaka erősen ki voltak téve fénynek, 23–56 százalékkal nagyobb eséllyel alakult ki szív- és érrendszeri betegség, mint azoknál, akik sötét környezetben aludtak.
Hasonló hatása van a rendszertelen étkezésnek is: a késő esti étkezések vagy a napi ritmusba nem illeszkedő étkezések felborítják a máj és a hasnyálmirigy cirkadián ritmusát, vércukorszint-ingadozást és testsúlygyarapodást okozva. A rendszertelen étkezés és az alvási ciklus felborulása összefügg a cukorbetegség, magas vérnyomás és szabálytalan szívritmus kockázatának növekedésével is.
Mi a megoldás?
A válasz egyszerű: a rendszeres alvás és étkezés, a napfényhez való igazodás – amennyire lehet – és a rendszeres testmozgás. Ezek mind segítik a belső óra szinkronban tartását, ami javítja a szív- és anyagcsere-egészséget. Egyszerű változtatásokkal, mint a mindennapi alvás- és ébredési idő egységesítése, a korábbi étkezések, jelentős javulás érhető el a szív egészségében.
Nem mindegy, mikor fekszünk le
A lefekvési idő kulcsszerepet játszik a testi és lelki jóllétben. Bár mindenkinek más a természetes alvásritmusa, a modern élet – stressz, rendszertelen munkaidő, állandó telefonos elérhetőség – könnyen felborítja a belső órát. Egy kutatás szerint az éjjeli baglyok, akik a megszokott késői ritmusukhoz ragaszkodtak, nagyobb eséllyel szenvedtek depresszióban vagy szorongásban, mint korábban fekvő társaik.
Csodalé lefekvés előtt
Az elalvási nehézségek sokak életét megkeserítik, pedig a megoldás néha egyszerűbb, mint gondolnánk. A meggy gyümölcslé gazdag melatoninban, abban a hormonban, amely a szervezet természetes alvás–ébrenlét ciklusát szabályozza. A rendszeres fogyasztás nemcsak megkönnyítheti az elalvást, hanem javíthatja az alvás minőségét és meghosszabbíthatja az alvásidőt is.