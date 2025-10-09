Futurisztikus repteret adtak át a világ egyik legnépesebb városában

Az építkezés közel 20 évig tartott. A reptér munkálatai során dombokat kellett elsimítani, folyók irányát kellett megváltoztatni és patakokat kellett áthidalni. Az első fázisban a terminál évi 20 millió utas kezelésére alkalmas, így azonnal enyhíti a város eddigi egyetlen légikitötője, a Chhatrapati Shivaji Maharaj Nemzetközi Repülőtér (BOM) terhelését. Utóbbiról korábban az Origón is írtunk.

Az új reptér kivitelezése mérnöki bravúr – Fotó: Satish Bate/Hindustan Times via Getty Images /

A Navi Mumbai repülőtér hosszú távú vízióval épült: 2032-re négy terminállal, évente akár 90 millió utas kiszolgálására lesz képes – így Mumbai felzárkózhat a londoni, New York-i vagy dubaji globális légikikötők mellé.

Az új repülőtér segítségével a Maharashtra állambeli gazdák termékei eljuthatnak Európa és a Közel-Kelet üzleteibe, a halászok portékája pedig gyorsan a globális piacokra”

– magyarázta Narendra Modi indiai miniszterelnök, aki október 8-án hivatalosan is megnyitotta a repülőteret.

Az utasok a gyorsabb biometrikus becsekkolástól, a zökkenőmentes csatlakozásoktól és a bővülő járathálózattól várhatnak javulást. A teherforgalom induló kapacitása 800 ezer tonna lesz évente – ami létfontosságú Mumbai gyógyszeriparban és e-kereskedelmben betöltött központi szerepében. Egy különleges üzleti jet terminál is működik majd, ami akár 75 magánrepülő fogadására is alkalmas, a legnagyobb ilyen létesítmény Indiában.

Az új reptér a fenntarthatóságra törekszik

Az új reptér megálmodója, a Zaha Hadid Architects, egy látványos, lótusz formájú terminált alkotott, amely az ősi indiai tisztaságot és kitartást szimbolizálja. A tetőt arany szirmok koronázzák, a terminálok pedig hagyományos jaali mintázatot és modern üveget ötvöznek, nyugodt, barátságos légkört teremtve. Az épület fenntarthatóságra törekszik: természetes hűtés, megújuló energia és a víz újrahasznosítás szerves részei voltak a kivitelezésnek.

A repülőtér megközelítése azonban még nagy kihívást jelent. Bár India legnagyobb tengerhídja, a Mumbai Trans Harbour Link lerövidíti az utat dél-Mumbai és az NMI között 20 percre, a csatlakozó utak zsúfoltsága csúcsidőben akár több órás dugókat is okozhat.

Nagyszerű repülőtér és kitűnő helyszín, de a környék még nem fejlett eléggé. Egy repülőtér viszont csak akkor lehet igazán sikeres, ha a szálláshelyek, a tömegközlekedés és a megközelíthetőség is fejlődik mellette

– jelentette ki Mark D. Martin légiközlekedési szakértő, aki szerint idővel elválik, hogy az NMI hogyan illeszkedik majd bele Mumbai közlekedési rendszerébe.