Több teherautóval ütközött egy repülő Texasban, óriási robbanás történt

Legalább két ember meghalt, miután egy repülőgép tűzgolyóként zuhant le vasárnap délután Fort Worth közelében, Texasban. A repülőgép több teherautóval ütközött egy autópálya mellett, majd hatalmas robbanás rázta meg a környéket - számol be Mirror.

A lezuhant repülőgép roncsai Fort Worth közelében, a hatóságok vizsgálják a tragédia okát

Fotó: x/nanana365media

Repülőgép zuhant le a Hicks repülőtér közelében

Sokkoló felvételek kerültek fel a közösségi médiába, amelyeken hatalmas fekete füstoszlop emelkedik a levegőbe, miközben a mentőegységek a helyszínre siettek. Az eset október 12-én, vasárnap délután történt Fort Worth térségében, a Hicks repülőtér közelében.

A hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok kilétét, és vizsgálják a repülőgép-szerencsétlenség okait.

A helyszínre több település tűzoltói és mentőcsapatai vonultak ki. A megyei seriffhivatal szóvivője közölte, hogy az eset vizsgálatát a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) veszi át.

A közlekedőket arra kérték, kerüljék el a környéket, amíg a hatóságok biztosítják a területet. A helyszíni képeken jól látszik, hogy a mentő- és rendőrautók teljesen lezárták az autópályát.

A lezuhant gépet Beechcraft King Air C90 típusú repülőgép-ként azonosították. Egyelőre nem világos, hányan tartózkodtak a fedélzeten. Egy szemtanú, Lauren Anderson, egy helyi állateledelbolt dolgozója elmondta, hogy egy „óriási fekete füstfelhőt” látott, ami legalább 30 méter szélesnek tűnt.

Körülbelül fél órán keresztül folyamatosan érkeztek a mentőautók

– mondta.