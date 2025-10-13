Hírlevél

repülőgép-baleset

Több teherautóval ütközött egy repülő Texasban, óriási robbanás történt

Legalább két ember életét vesztette, amikor egy repülőgép lezuhant Texasban, Fort Worth közelében. A hatóságok szerint a repülőgép több teherautóval ütközött, mielőtt lángra kapott, a baleset oka egyelőre ismeretlen. A környéket azonnal lezárták, a vizsgálatot pedig a Szövetségi Légügyi Hivatal vette át.
Legalább két ember meghalt, miután egy repülőgép tűzgolyóként zuhant le vasárnap délután Fort Worth közelében, Texasban. A repülőgép több teherautóval ütközött egy autópálya mellett, majd hatalmas robbanás rázta meg a környéket - számol be Mirror.

repülőgép
A lezuhant repülőgép roncsai Fort Worth közelében, a hatóságok vizsgálják a tragédia okát
Fotó: x/nanana365media

Repülőgép zuhant le a Hicks repülőtér közelében

Sokkoló felvételek kerültek fel a közösségi médiába, amelyeken hatalmas fekete füstoszlop emelkedik a levegőbe, miközben a mentőegységek a helyszínre siettek. Az eset október 12-én, vasárnap délután történt Fort Worth térségében, a Hicks repülőtér közelében. 

A hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok kilétét, és vizsgálják a repülőgép-szerencsétlenség okait.

A helyszínre több település tűzoltói és mentőcsapatai vonultak ki. A megyei seriffhivatal szóvivője közölte, hogy az eset vizsgálatát a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) veszi át.

A közlekedőket arra kérték, kerüljék el a környéket, amíg a hatóságok biztosítják a területet. A helyszíni képeken jól látszik, hogy a mentő- és rendőrautók teljesen lezárták az autópályát.

A lezuhant gépet Beechcraft King Air C90 típusú repülőgép-ként azonosították. Egyelőre nem világos, hányan tartózkodtak a fedélzeten. Egy szemtanú, Lauren Anderson, egy helyi állateledelbolt dolgozója elmondta, hogy egy „óriási fekete füstfelhőt” látott, ami legalább 30 méter szélesnek tűnt. 

Körülbelül fél órán keresztül folyamatosan érkeztek a mentőautók

 – mondta.

Az Origo korábban egy hasonló esetről számolt be, akkor is az autópályára zuhant egy repülőgép.

 

