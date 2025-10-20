Borzalmas repülőgép-baleset történt hétfő hajnalban Kínában. Egy Dubajból érkező repülőgép elvétette a landolást és a Hongkongi nemzetközi repülőtér kifutópályája helyett a vízben landolt. A balesetet a négy fős személyzet túlélte, azonban két biztonsági őr meghalt.

Repülőgép-baleset Hongkongban

Fotó: South China Morning Post /YouTube

Tengerbe zuhant a repülőgép

A repülőgép-baleset a Hongkongi nemzetközi repülőtér északi oldalán történt, amikor a Dubajból érkező Boeing 747-es teherszállító repülő lecsúszott a kifutópályáról, majd a tengerbe zuhant.

A gép a leszállás utolsó szakaszában vált irányíthatatlanná, és a vízbe csapódva kettétört: az orr- és farokrésze leszakadt, a törzs pedig részben elsüllyedt.

A fedélzeten tartózkodó négyfős személyzet szerencsére túlélte a zuhanást, de a földön két biztonsági őr meghalt, amikor a repülő darabja eltalálta a járművüket.

New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

A hatóságok azonnal lezárták az északi kifutópályát, miközben megkezdték a mentési munkálatokat és a vizsgálatot. A repülőtér többi része továbbra is üzemel, de a baleset súlyossága miatt a térségben fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

Az előzetes információk szerint a baleset idején sem az időjárás, sem a kifutópálya állapota nem okozott problémát. A szakértők most azt próbálják kideríteni, hogy mi vezethetett a repülő irányíthatatlanná válásához – a repülőgép-baleset pontos okát csak egy átfogó, részletes vizsgálat fogja majd kideríteni – számolt be a Sky News.

