Halálos repülőgép-baleset Hongkongban: a tengerbe zuhant egy teherszállító repülő

Borzalmas tragédia történt hétfő reggel Kínában. Egy Dubajból Hongkongba tartó gép a leszálláskor a kifutó helyett a tengerbe zuhant. Ketten meghaltak a repülőgép-balesetben. Még vizsgálják a baleset okait.
Borzalmas repülőgép-baleset történt hétfő hajnalban Kínában. Egy Dubajból érkező repülőgép elvétette a landolást és a Hongkongi nemzetközi repülőtér kifutópályája helyett a vízben landolt. A balesetet a négy fős személyzet túlélte, azonban két biztonsági őr meghalt.

Repülőgép-baleset Hongkongban
Fotó: South China Morning Post /YouTube

Tengerbe zuhant a repülőgép 

A repülőgép-baleset a Hongkongi nemzetközi repülőtér északi oldalán történt, amikor a Dubajból érkező Boeing 747-es teherszállító repülő lecsúszott a kifutópályáról, majd a tengerbe zuhant. 

A gép a leszállás utolsó szakaszában vált irányíthatatlanná, és a vízbe csapódva kettétört: az orr- és farokrésze leszakadt, a törzs pedig részben elsüllyedt.

A fedélzeten tartózkodó négyfős személyzet szerencsére túlélte a zuhanást, de a földön két biztonsági őr meghalt, amikor a repülő darabja eltalálta a járművüket.

A hatóságok azonnal lezárták az északi kifutópályát, miközben megkezdték a mentési munkálatokat és a vizsgálatot. A repülőtér többi része továbbra is üzemel, de a baleset súlyossága miatt a térségben fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

Az előzetes információk szerint a baleset idején sem az időjárás, sem a kifutópálya állapota nem okozott problémát. A szakértők most azt próbálják kideríteni, hogy mi vezethetett a repülő irányíthatatlanná válásához – a repülőgép-baleset pontos okát csak egy átfogó, részletes vizsgálat fogja majd kideríteni – számolt be a Sky News.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy repülőgép zuhant le Texasban.

 

