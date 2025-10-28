Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

repülőgép-baleset

Magyarokat szállító kisrepülőgép zuhant le, senki sem élte túl

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgárságú turista utazott, továbbá egy a kenyai pilóta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgép-balesetkenyahalottak száma

A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a repülőgép-balesetet. A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.

A repülőgép-baleset áldozatai a Maasai Mara nemzeti parkhoz tartottak – Fotó: Unsplash
A repülőgép-baleset áldozatai a Maasai Mara nemzeti parkhoz tartottak
Fotó: Unsplash

Robbanás hívta fel a figyelmet a repülőgép-balesetre

A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 11 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találták meg. Szemtanúk beszámolói szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve a felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

 Az X-en közzétett felvételen látható, ahogy a kisrepülőgép roncsait lángok borítják.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni. A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!