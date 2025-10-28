Magyarokat szállító kisrepülőgép zuhant le, senki sem élte túl

A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a repülőgép-balesetet. A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.
Robbanás hívta fel a figyelmet a repülőgép-balesetre
A kenyai polgári légiközlekedési hatóság közölte, hogy a repülő fedélzetén 11 ember volt, és vizsgálatot indítottak a baleset okainak feltárására. A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találták meg. Szemtanúk beszámolói szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve a felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.
Az X-en közzétett felvételen látható, ahogy a kisrepülőgép roncsait lángok borítják.
A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni. A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.