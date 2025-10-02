Nagy volt a pánik: két repülőgép összeütközött New Yorkban

A repülőgép-baleset szerda este történt, amikor az egyik gép Roanoke felé indult, a másik pedig Charlotte-ból érkezett. A Fox információi szerint a felszállásra készülő gép szárnya hozzáért a másik repülő törzséhez.

A repülőgép-baleset résztvevői CRJ-900 típusú gépek voltak – Fotó: Nicolas Economou/ NurPhoto.

Egy légiutas-kísérőt kórházba szállítottak a repülőgép-baleset után

Az utasokat a gurulóúton szállították le a gépekről, majd buszokkal vitték vissza a C terminálhoz. A légitársaság ételt, italt, szállodai elhelyezést és átfoglalást biztosított az érintetteknek.

A Delta Air Lines légitársaság közlése szerint egy légiutas-kísérő könnyebb sérülést szenvedett, őt kórházba szállították, a többi utas sértetlenül megúszta a balesetet.

A LaGuardiát üzemeltető ügynökség, a Port Authority tájékoztatása szerint a balesetnek nem volt hatása a reptér működésére.

A Delta hangsúlyozta, hogy utasaik és munkatársaik biztonsága a legfontosabb számukra.

A közelmúltban emlékezett meg az Origo a brutális thaiföldi repülőgép-balesetről, amelynek 90 halálos áldozata volt.