"A Concorde fia" – Ez a repülő Londonból New Yorkba 4 óra alatt vinne!

A NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztése, a 30,5 méter hosszú, 247 millió dollár értékű repülőgép kedden szállt fel először a kaliforniai Palmdale repülőtérről. A „Son of Concorde” néven emlegetett X-59 célja, hogy a jövőben 925 km/h fölötti szuperszonikus sebességgel tegye lehetővé az utazást – mindezt a korábbi technológiák kellemetlen „hangrobbanása” nélkül - írja a DailyMail.

Repülőgép, amely változást hozhat az égi közlekedésben

Fotó: Lockheed Martin / NASA / SWNS / Képkivágás

A gép első felszállása során ovális pályán repült mintegy egy órán át, majd biztonságosan landolt NASA Armstrong Kutatóközpontjában. Bár a teszt alatt még csak 370 km/h sebességet ért el, a mérnökök szerint hamarosan megközelítheti a tervezett 1 488 km/h csúcsot – amely akár négy órára rövidítheti a London–New York távot.

„Csendes” szuperszonikus repülőgép – a technológia titka

A repülőgép egyik legnagyobb újítása az orrkialakítása:

hosszú, karcsú orr

a törzs egyharmadát is kiteszi

megtöri a hangrobbanás lökéshullámait

Így a korábbi, robbanásszerű „boom” helyett csak halk „thump” hallatszana a talajon – ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövő szuperszonikus járatai települések fölött is repülhessenek.

Az X-59 pilótafülkéjében nincs előre néző ablak! Ehelyett 4K-kamerák biztosítják a kilátást a monitorokon keresztül.

Ez a repülőgép hozhatja el a Concorde visszatérését

A NASA a következő években amerikai városok felett fogja tesztelni a gépet, és lakossági visszajelzéseket gyűjt arról, miként érzékelhető a hanghatás. Az eredmények alapján

az amerikai légügyi hatóság újra engedélyezheti a szuperszonikus kereskedelmi járatokat

– így akár újra berobbanhat a gyors légiközlekedés korszaka.

Bár az X-59 nem utasszállítóként készül, a technológia később több tucat fős kereskedelmi repülőgépekben is megjelenhet

Eközben a NASA riválisai sem tétlenkednek:

a Boom Supersonic 2029-re tervezi az Overture utasszállítót

Kína a Yunxing nevű gépet fejleszti, amely a hírek szerint háromszor gyorsabb lehet az X-59-nél

Hasonló tartalmakat, az Origo.hu felületén olvashat.