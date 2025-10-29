"A Concorde fia" – Ez a repülő Londonból New Yorkba 4 óra alatt vinne!

Hírlevél

A NASA egy évtizede dolgozik azon a technológián, amely újraírhatja a légiközlekedés jövőjét. A repülőgép – hivatalos nevén X-59 – most először végzett sikeres tesztrepülést, amely óriási mérföldkő a szuperszonikus utazás visszatérésének történetében.
X-59NASAtechnológiaLockheed MartinConcorde

A NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztése, a 30,5 méter hosszú, 247 millió dollár értékű repülőgép kedden szállt fel először a kaliforniai Palmdale repülőtérről. A „Son of Concorde” néven emlegetett X-59 célja, hogy a jövőben 925 km/h fölötti szuperszonikus sebességgel tegye lehetővé az utazást – mindezt a korábbi technológiák kellemetlen „hangrobbanása” nélkül - írja a DailyMail.

repülőgép, Concorde fia
Repülőgép, amely változást hozhat az égi közlekedésben
Fotó: Lockheed Martin / NASA / SWNS / Képkivágás

A gép első felszállása során ovális pályán repült mintegy egy órán át, majd biztonságosan landolt NASA Armstrong Kutatóközpontjában. Bár a teszt alatt még csak 370 km/h sebességet ért el, a mérnökök szerint hamarosan megközelítheti a tervezett 1 488 km/h csúcsot – amely akár négy órára rövidítheti a London–New York távot.

„Csendes” szuperszonikus repülőgép – a technológia titka

A repülőgép egyik legnagyobb újítása az orrkialakítása:

  • hosszú, karcsú orr
  • a törzs egyharmadát is kiteszi
  • megtöri a hangrobbanás lökéshullámait

Így a korábbi, robbanásszerű „boom” helyett csak halk „thump” hallatszana a talajon – ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövő szuperszonikus járatai települések fölött is repülhessenek.

Az X-59 pilótafülkéjében nincs előre néző ablak! Ehelyett 4K-kamerák biztosítják a kilátást a monitorokon keresztül.

Ez a repülőgép hozhatja el a Concorde visszatérését

A NASA a következő években amerikai városok felett fogja tesztelni a gépet, és lakossági visszajelzéseket gyűjt arról, miként érzékelhető a hanghatás. Az eredmények alapján 

az amerikai légügyi hatóság újra engedélyezheti a szuperszonikus kereskedelmi járatokat

– így akár újra berobbanhat a gyors légiközlekedés korszaka.

Bár az X-59 nem utasszállítóként készül, a technológia később több tucat fős kereskedelmi repülőgépekben is megjelenhet

Eközben a NASA riválisai sem tétlenkednek:

  • a Boom Supersonic 2029-re tervezi az Overture utasszállítót
  • Kína a Yunxing nevű gépet fejleszti, amely a hírek szerint háromszor gyorsabb lehet az X-59-nél

