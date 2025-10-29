"A Concorde fia" – Ez a repülő Londonból New Yorkba 4 óra alatt vinne!

A NASA és a Lockheed Martin közös fejlesztése, a 30,5 méter hosszú, 247 millió dollár értékű repülőgép kedden szállt fel először a kaliforniai Palmdale repülőtérről. A „Son of Concorde” néven emlegetett X-59 célja, hogy a jövőben 925 km/h fölötti szuperszonikus sebességgel tegye lehetővé az utazást – mindezt a korábbi technológiák kellemetlen „hangrobbanása” nélkül - írja a DailyMail.
A gép első felszállása során ovális pályán repült mintegy egy órán át, majd biztonságosan landolt NASA Armstrong Kutatóközpontjában. Bár a teszt alatt még csak 370 km/h sebességet ért el, a mérnökök szerint hamarosan megközelítheti a tervezett 1 488 km/h csúcsot – amely akár négy órára rövidítheti a London–New York távot.
„Csendes” szuperszonikus repülőgép – a technológia titka
A repülőgép egyik legnagyobb újítása az orrkialakítása:
- hosszú, karcsú orr
- a törzs egyharmadát is kiteszi
- megtöri a hangrobbanás lökéshullámait
Így a korábbi, robbanásszerű „boom” helyett csak halk „thump” hallatszana a talajon – ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jövő szuperszonikus járatai települések fölött is repülhessenek.
Az X-59 pilótafülkéjében nincs előre néző ablak! Ehelyett 4K-kamerák biztosítják a kilátást a monitorokon keresztül.
Ez a repülőgép hozhatja el a Concorde visszatérését
A NASA a következő években amerikai városok felett fogja tesztelni a gépet, és lakossági visszajelzéseket gyűjt arról, miként érzékelhető a hanghatás. Az eredmények alapján
az amerikai légügyi hatóság újra engedélyezheti a szuperszonikus kereskedelmi járatokat
– így akár újra berobbanhat a gyors légiközlekedés korszaka.
Bár az X-59 nem utasszállítóként készül, a technológia később több tucat fős kereskedelmi repülőgépekben is megjelenhet
Eközben a NASA riválisai sem tétlenkednek:
- a Boom Supersonic 2029-re tervezi az Overture utasszállítót
- Kína a Yunxing nevű gépet fejleszti, amely a hírek szerint háromszor gyorsabb lehet az X-59-nél
