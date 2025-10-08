Sokkoló felvétel: kigyulladt egy repülőgép felszállás közben

A New York Post információi alapján egy Saab 340-es típusú repülőgép motorhibát jelzett felszállás közben, ezért a pilóták azonnal megszakították a felszállást. A bal oldali hajtóműben lévő ki nem égett üzemanyag meggyulladt, ami lángot és füstöt okozott. A fedélzeti felvételeken jól látszottak a lángok a motorból. Az utasokat a kifutópályáról busszal vitték vissza a terminálhoz, a repülőgépet pedig visszavonták a parkolóhelyére.

Így égett a repülőgép felszállás közben

Fotó: 7News / YouTube / képkivágás

Repülőgép-motorhiba – vizsgálat indul

Az Australian Transport Safety Bureau közleménye szerint vizsgálat indul a motorhiba körülményeinek tisztázására. Az ügynökség elemzi a repülőgép adatrögzítőit, a legénység beszámolóit, valamint az összes karbantartási és releváns dokumentumot.

A Rex Airlines közölte, hogy a személyzet a szabványos eljárásokat követte,

minden utast biztonságosan kiszállítottak a repülőgépből,

és minden érintett utast új járatra foglaltak át. A késés ellenére a járat végül háromórás csúszással indult, és biztonságosan megérkezett célállomására.

