Sokkoló felvétel: kigyulladt egy repülőgép felszállás közben

Késést szenvedett egy repülőgép Adelaide-ből Broken Hill felé, miután a felszállás során a bal oldali motor lángra kapott, jelentette a Rex Airlines. A repülőgép fedélzetén tartózkodó utasoknak szerencsére nem esett bajuk, bár a jelenet rendkívül ijesztő volt.
A New York Post információi alapján egy Saab 340-es típusú repülőgép motorhibát jelzett felszállás közben, ezért a pilóták azonnal megszakították a felszállást. A bal oldali hajtóműben lévő ki nem égett üzemanyag meggyulladt, ami lángot és füstöt okozott. A fedélzeti felvételeken jól látszottak a lángok a motorból. Az utasokat a kifutópályáról busszal vitték vissza a terminálhoz, a repülőgépet pedig visszavonták a parkolóhelyére.

repülőgép, kigyulladt, hatómű
Így égett a repülőgép felszállás közben
Fotó: 7News / YouTube / képkivágás

Repülőgép-motorhiba – vizsgálat indul

Az Australian Transport Safety Bureau közleménye szerint vizsgálat indul a motorhiba körülményeinek tisztázására. Az ügynökség elemzi a repülőgép adatrögzítőit, a legénység beszámolóit, valamint az összes karbantartási és releváns dokumentumot. 

A Rex Airlines közölte, hogy a személyzet a szabványos eljárásokat követte, 

minden utast biztonságosan kiszállítottak a repülőgépből,

és minden érintett utast új járatra foglaltak át. A késés ellenére a járat végül háromórás csúszással indult, és biztonságosan megérkezett célállomására.

