Bravúros manőverrel mentette meg a pilóta a repülőt a halál torkából

Szeptember 20-án este 23:57-kor a szicíliai Catania repteréről indult az Air Arabia egyik repülőgépe, amely mindössze 11 másodperccel a felszállás után hirtelen veszített a magasságából, majd 300 kilométer/órás sebességgel zuhanni kezdett a tenger felé, számolt be az esetről a dailymail.co.uk.

Egy ilyen, képen látható Airbus A320-as típusú repülőgép zuhant majdnem a tengerbe – Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Az utasszállító kevesebb mint 200 lábra (kb. 60 méterre) közelítette meg a vízfelszínt. Ilyen magasságban már szinte lehetetlen korrigálni, ám a pilótáknak az utolsó pillanatban mégis sikerült visszanyerniük az irányítást.

A gép ezután sikeresen folytatta útját, és 02:52-kor gond nélkül landolt Jordánia fővárosában, Ammánban. Utasok nem voltak a fedélzeten, csupán a két pilóta és a négy légiutas-kísérő tartózkodott a gépen.

Meghibásodott a repülőgép?

Az Olasz Nemzeti Repülésbiztonsági Ügynökség (ANSV) hivatalos vizsgálatot indított a súlyos incidens kapcsán. A hatóságok szerint egyelőre nem világos, mi okozhatta a veszélyes zuhanást. Mindenesetre több lehetséges magyarázat is szóba került, így például a hibás felszállási súlyszámítás, a pilóták téves manővere, illetve a fedélzeti rendszerek műszaki hibája is. Az ANSV közölte, hogy aktiválódott a gép földközelség-figyelmeztető rendszere (GPWS), ami „pull-up” – vagyis azonnali emelkedésre felszólító – riasztást adott ki, amikor vészesen közel került a tengerhez.

Szeptemberben volt egy másik hajmeresztő eset is

Nem ez volt az egyetlen légi incidens szeptemberben. Néhány nappal korábban egy easyJet-gép került hajszálra a tragédiától a franciaországi Nizzában, amikor egy tunéziai Nouvelair-gép alig 3 méterrel szállt el fölötte. A Flightradar rekonstrukciója szerint a Nouvelair járata rossz kifutópályára próbált meg landolni, miközben az easyJet gépe már éppen felszállásra készült. A két repülőgép mindössze másodpercekre volt attól, hogy összeütközzön – a Nouvelair pilótája az utolsó pillanatban hajtott végre egy úgynevezett go-around manővert, azaz teljes gázzal újra felemelkedett, elkerülve a biztos katasztrófát.

Az Origón néhány napja írtunk arról, hogy felszálláskor milyen ijesztő, de korrigálható meghibásodások fordulhatnak elő.