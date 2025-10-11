Súlyos tragédia! Autópályára zuhant egy repülőgép

A hatóságok tájékoztatása szerint a kisgép szombat délelőtt, helyi idő szerint 10 óra körül szállt fel Shellharbour repülőteréről, ám röviddel ezután lezuhant és lángba borult. A repülőgép-szerencsétlenség során három felnőtt tartózkodott a gépen, személyazonosságukat azonban még nem hozták nyilvánosságra – írja a The Guardian.

Tűzoltók a repülőgép-szerencsétlenség helyszínén Shellharbour repülőterén, ahol a lezuhant kisgépben három ember vesztette életét. Forrás:Youtube

Aaron Wunderlich rendőr-főfelügyelő elmondta, hogy a tragédia idején a reptéren légibemutató és nyílt nap zajlott, így legalább tíz ember látta a repülőgép-szerencsétlenséget. „Rendkívül megrázó látvány volt, pszichológiai támogatást is biztosítunk az érintetteknek” – tette hozzá.

A Fire and Rescue NSW egységei gyorsan a helyszínre érkeztek, de a lángok miatt a fedélzeten tartózkodók számára nem volt esély a menekülésre. A becsapódás erejétől a gép több darabra szakadt, és percek alatt teljesen megsemmisült.

Vizsgálat indult a repülőgép-szerencsétlenség után

A New South Wales rendőrség és az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (ATSB) hivatalos vizsgálatot indított a repülőgép-szerencsétlenség okainak feltárására. A roncsokat lezárták, a helyszínt pedig tűzoltók és szakértők biztosítják.

A térség parlamenti képviselője, Katelin McInerney, „pusztító hírként” jellemezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. A hatóságok pszichológiai segítséget nyújtanak a szemtanúknak és a mentésben részt vevőknek is.

