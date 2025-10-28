Sokkoló repülőgép-támadás! Tinédzsereket szúrt meg egy utas

Súlyos repülőgép-támadás történt a Lufthansa egyik nemzetközi járatán, amikor egy 28 éves férfi két tinédzser utasra támadt a levegőben. Az incidens a Chicago–Frankfurt járaton történt - számol be a Daily Mail.

Rendkívüli repülőgép-támadás miatt a Lufthansa gépét Bostonba irányították - Illusztráció

Fotó: BODO MARKS / DPA

Repülőgép-támadás a Lufthansa járatán

Az amerikai ügyészség közleménye szerint az egyik fiú a középső ülésen aludt, majd felébredve azt látta, hogy a támadó egy fémvillával a kezében fölé hajol. A férfi a kulcscsontján szúrta meg a fiatalt, majd egy másik utasra támadt, akit a fej hátsó részén sebesített meg. A két tinédzser könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, de a fedélzeten pánik tört ki.

A légiutas-kísérők azonnal közbeléptek, hogy megfékezzék az erőszakos férfit. Szemtanúk szerint a támadó a kezével pisztolyt formált, az ujját a szájába tette és az elsütést utánozta. Ezek után pedig egy női utast is arcul ütött. A személyzet végül lefogta, és a pilóták Bostonba irányították a gépet.

A férfit a letartóztatás után az amerikai hatóságok „veszélyes fegyverrel elkövetett támadással” vádolták meg. A támadó, akit Praneeth Kumar Usiripalli néven azonosítottak, korábban diákvízummal élt az Egyesült Államokban, ahol bibliai tanulmányokat folytatott, de már nem rendelkezett érvényes tartózkodási engedéllyel.

