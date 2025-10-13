Káosz a kifutón: videón a súlyos repülőtéri baki

Látványos baleset történt a Dallas–Fort Worth repülőtéren, amikor egy dolgozó elveszítette az irányítást a repülőgép tankolására szolgáló tömlő felett. Az incidens következtében rendkívül gyúlékony üzemanyag ömlött a kifutóra – számolt be a New York Post.

Felszálló gép a Dallas–Fort Worth repülőtéren - Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

Mi történt a Dallas–Fort Worth repülőtéren?

Az American Airlines közleménye szerint a repülőtér egyik dolgozója éppen egy American Eagle repülőgépet tankolt, amikor elvesztette a fogást a tankolótömlőn.

Az üzemanyag kontrollálatlanul kezdett folyni a tömlőből, majd tócsákba gyűlt a repülőgép alatt, miközben a dolgozó elsétált a helyszínről.

A repülőtér kifolyás-ellenőrző rendszere azonnal felfogta a kiömlött üzemanyagot, és a területet megtisztították, így komolyabb kár nem történt. Az esetet a dallasi repülőtér és az üzemanyag-szolgáltató, a Menzies bevonásával vizsgálják, és az előírásoknak megfelelően végezték a takarítást.

A kiömlött üzemanyag pontos mennyisége egyelőre nem ismert.

Aircraft fueler hose malfunctions at Dallas airport pic.twitter.com/FNIAsDtzNo — TaraBull (@TaraBull808) October 12, 2025

Nem ez az első alkalom, hogy a dallasi reptér botrányos incidens miatt kerül be a hírekbe: tavaly törölni kellett egy innen induló járatot, miután a pilóta berúgott egy bárban.