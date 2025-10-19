Hírlevél

Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

repülőtér

Leállt a müncheni repülőtér forgalma – rejtélyes tárgyakat észleltek a légtérben

Újabb biztonsági incidens történt a bajor fővárosban. Szombat este rövid időre lezárták a müncheni repülőteret, miután több bejelentés is érkezett a légtérben észlelt gyanús tárgyakról.
repülőtérlezárásMünchen

Szombaton a hatóságok azonnali intézkedést hoztak a repülésbiztonság érdekében: rövid időre leállították a repülőtér forgalmát Münchenben - írja a FOCUS online

repülő, repülőtér
Újabb incidens a müncheni repülőtéren (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

Repülőtér lezárás gyanús észlelések miatt

A szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint szombaton este 22 órakor a müncheni repülőtér forgalmát mintegy fél órára felfüggesztették, majd nem sokkal később ismét rövid lezárásra került sor. Bár hivatalos megerősítés nem érkezett, a gyanús észlelések hátterében feltehetően drónmozgás állhatott.

Október elején már kétszer is hasonló eset bénította meg a repülőteret, akkor 

közel 10 ezer utas kényszerült várakozásra

a terminálokban. A hatóságok hangsúlyozták: a biztonság továbbra is elsődleges, ezért minden bejelentést komolyan vesznek és kivizsgálnak.

