Leállt a müncheni repülőtér forgalma – rejtélyes tárgyakat észleltek a légtérben

Szombaton a hatóságok azonnali intézkedést hoztak a repülésbiztonság érdekében: rövid időre leállították a repülőtér forgalmát Münchenben - írja a FOCUS online.

Újabb incidens a müncheni repülőtéren (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

Repülőtér lezárás gyanús észlelések miatt

A szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint szombaton este 22 órakor a müncheni repülőtér forgalmát mintegy fél órára felfüggesztették, majd nem sokkal később ismét rövid lezárásra került sor. Bár hivatalos megerősítés nem érkezett, a gyanús észlelések hátterében feltehetően drónmozgás állhatott.

Október elején már kétszer is hasonló eset bénította meg a repülőteret, akkor

közel 10 ezer utas kényszerült várakozásra

a terminálokban. A hatóságok hangsúlyozták: a biztonság továbbra is elsődleges, ezért minden bejelentést komolyan vesznek és kivizsgálnak.