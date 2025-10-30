Sürgős földi leállást rendeltek el a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren New Yorkban, egy a reptér felé haladó vészhelyzetet jelentő repülőgép miatt – tájékoztat a DailyMail.

Sürgős leállást rendeltek el New Yorkban, a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Leállították a repülőtér forgalmát

A Szövetségi Légi Közlekedési Hatóság (FAA) közlése szerint a leállás még bizonytalan ideig tart, azt egyelőre nem közölték, hogy milyen okból jelzett vészhelyzetet a repülőgép.

A leállás feloldásáig egyetlen repülőgép sem szállhat fel a repülőtérről.

