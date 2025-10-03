Egy veszélyes betegség, amelyről azt hisszük, csak az időseket támadja

A közhiedelem szerint az időskor betegsége a reuma, ez azonban távol áll a valóságtól: bárki lehet érintett, akár kisgyerekek is. A FOCUS online arról is beszámol, hogy a reumának számtalan fajtája létezik, amelyek különböző tünetek formájában jelentkeznek, és a kezelésük is eltérő. Ezért ha bármelyik tünetet észrevesszük magunkon, fontos szakemberhez fordulni, aki pontos diagnózist állít fel.

A reuma egyik fajtája a krónikus fibromialgia - Illusztráció - Fotó: ALICE S. / BSIP

A reuma sokféle arca

A reumatológia több mint száz különböző formáját tartja számon a betegségnek, ezek négy fő csoportba sorolhatóak:

gyulladásos reumás kórképek: az egész testre kiterjedhet az érintettség, nem csupán egyes ízületekre

degeneratív, illetve funkciót korlátozó reumás panaszok: a porc károsodik, gyakori az ízületi kopás, főként a térdben és a csípőben

lágyrészreuma: helyi vagy krónikus fájdalom alakul ki a mozgásszervi rendszerben

anyagcsere-betegségek reumás panaszokkal: a csont- és ízületi anyagcserét érintik.

Az egyik legismertebb gyulladásos betegség a reumatoid artritisz, amely kisgyerekeknél is gyakran előfordul, és Magyarországon is több tízezer embert érint.

Az artritisz az egyik legismertebb gyulladásos betegség - Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Vérvizsgálattal kimutatható

A reumafaktorok a gyulladásos paraméterek egyik legfontosabb jelzőértékei; gyakori megjelenésük utalhat artritiszre. A diagnózisban a CCP-ellenanyagok is fontos szerepet játszanak – ezek gyakrabban mutathatók ki, mint a reumafaktorok, és már a betegség korai szakaszában is jelen vannak a vérben. A harmadik csoportba tartozó krónikus betegségek esetében szerotonin elleni antitesteket lehet vérvizsgálattal kimutatni.

Nem minden főcsoportban ad azonban támpontot a vérkép.

A degeneratív betegségeknél például a diagnózis a tipikus tüneteken (ízületi fájdalom, duzzanat) alapul. Az anyagcsere-betegségek gyakori formája, az oszteoporózis esetében szintén nem vérkép alapján állítható fel a diagnózis, hanem röntgenvizsgálattal és csontsűrűség-méréssel.

A reumakezelés olyan, mint egy kirakós

A betegség sokféle típusa és ezek egyéni lefolyása megnehezíti a kezelést – de nem teszi lehetetlenné. A reuma fajtájától és súlyosságától függően a kezelések közt szerepelhetnek gyulladáscsökkentő gyógyszerek, fizioterápia, bázisterápiás szerek vagy kortizonkészítmények is.