Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
artritisz

Egy veszélyes betegség, amelyről azt hisszük, csak az időseket támadja

45 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Merev és duzzadt ízületek, láz, éjszakai izzadás: ezek tartoznak a legismertebb tünetek közé. A reuma azonban nem csupán egyetlen betegségformát jelent, sokféle fajtája létezik, és mindenikre más-más kezelést ajánlanak a szakértők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
artritiszbetegségreuma

A közhiedelem szerint az időskor betegsége a reuma, ez azonban távol áll a valóságtól: bárki lehet érintett, akár kisgyerekek is. A FOCUS online arról is beszámol, hogy a reumának számtalan fajtája létezik, amelyek különböző tünetek formájában jelentkeznek, és a kezelésük is eltérő. Ezért ha bármelyik tünetet észrevesszük magunkon, fontos szakemberhez fordulni, aki pontos diagnózist állít fel.

reuma
A reuma egyik fajtája a krónikus fibromialgia - Illusztráció - Fotó: ALICE S. / BSIP

A reuma sokféle arca

A reumatológia több mint száz különböző formáját tartja számon a betegségnek, ezek négy fő csoportba sorolhatóak:

  • gyulladásos reumás kórképek: az egész testre kiterjedhet az érintettség, nem csupán egyes ízületekre
  • degeneratív, illetve funkciót korlátozó reumás panaszok: a porc károsodik, gyakori az ízületi kopás, főként a térdben és a csípőben
  • lágyrészreuma: helyi vagy krónikus fájdalom alakul ki a mozgásszervi rendszerben
  • anyagcsere-betegségek reumás panaszokkal: a csont- és ízületi anyagcserét érintik.

Az egyik legismertebb gyulladásos betegség a reumatoid artritisz, amely kisgyerekeknél is gyakran előfordul, és Magyarországon is több tízezer embert érint.

Inflamed hand, illustration. (Photo by SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX / Science Photo Library via AFP)
Az artritisz az egyik legismertebb gyulladásos betegség - Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

Vérvizsgálattal kimutatható

A reumafaktorok a gyulladásos paraméterek egyik legfontosabb jelzőértékei; gyakori megjelenésük utalhat artritiszre. A diagnózisban a CCP-ellenanyagok is fontos szerepet játszanak – ezek gyakrabban mutathatók ki, mint a reumafaktorok, és már a betegség korai szakaszában is jelen vannak a vérben. A harmadik csoportba tartozó krónikus betegségek esetében szerotonin elleni antitesteket lehet vérvizsgálattal kimutatni. 

Nem minden főcsoportban ad azonban támpontot a vérkép.

A degeneratív betegségeknél például a diagnózis a tipikus tüneteken (ízületi fájdalom, duzzanat) alapul. Az anyagcsere-betegségek gyakori formája, az oszteoporózis esetében szintén nem vérkép alapján állítható fel a diagnózis, hanem röntgenvizsgálattal és csontsűrűség-méréssel.

A reumakezelés olyan, mint egy kirakós

A betegség sokféle típusa és ezek egyéni lefolyása megnehezíti a kezelést – de nem teszi lehetetlenné. A reuma fajtájától és súlyosságától függően a kezelések közt szerepelhetnek gyulladáscsökkentő gyógyszerek, fizioterápia, bázisterápiás szerek vagy kortizonkészítmények is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!