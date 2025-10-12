Egy egyszerű trükk, amitől a kenyér varázsütésre egészségesebb lesz

A TikTokon és az Instagramon futótűzként terjed egy új egészségtrend, amely szerint, ha a kenyeret lefagyasztjuk, majd kiolvasztjuk vagy megpirítjuk, jobban emészthető és kevésbé emeli meg a vércukorszintet. Bár a „tízszer egészségesebb” kijelentés túlzás, kutatások valóban kimutatták, hogy a fagyasztás és újramelegítés megváltoztatja a keményítők szerkezetét — ezáltal rezisztens keményítő keletkezik bennük - írja a FoxNews.

Fagyasztott és megpirított kenyérszelet — a rezisztens keményítő miatt egészségesebb lehet, mint a friss kenyér.Fotó:Illusztráció/Unsplash

Egy 2008-as, a European Journal of Clinical Nutrition folyóiratban megjelent tanulmány például azt találta, hogy a fagyasztott-majd-pirított kenyér akár 40 százalékkal kisebb vércukor-emelkedést váltott ki, mint a friss.

Mi az a rezisztens keményítő és miért jó nekünk?

A rezisztens keményítő olyan szénhidrát, amely ellenáll az emésztésnek a vékonybélben, és a vastagbélbe jutva a jótékony bélbaktériumokat táplálja. Ez a folyamat segíthet csökkenteni a gyulladásokat, javítani az emésztést, és támogatni az anyagcserét.

Ugyanez a hatás figyelhető meg a főtt-majd-lehűtött rizsben, tésztában és burgonyában is.

A diétás szakértők szerint a legjobb hatást akkor érhetjük el, ha az ételeket teljesen lehűtjük vagy lefagyasztjuk, majd újramelegítjük, mivel ilyenkor alakul ki a legtöbb rezisztens keményítő.

Nem csodaszer, de segíthet

A kenyér típusának, az adagméretnek és a feltéteknek sokkal nagyobb hatásuk van, mint a fagyasztásnak

— mondta Helen Tieu dietetikus a Fox News Digital-nak. Hozzátette: a teljes kiőrlésű, csíráztatott vagy kovászos kenyér eleve lassabban emeli meg a vércukrot, és ha fehérjével vagy zöldséggel párosítjuk, az még hatékonyabb.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a fagyasztás és újramelegítés nem ad „szabadjegyet” a korlátlan szénhidrátfogyasztásra, de okos konyhai praktikaként működhet — különösen azoknál, akik figyelnek a vércukorszintjükre.

Hogyan csináljuk?

Ne fagyasszunk le forró ételt közvetlenül, mert az megemelheti a fagyasztó hőmérsékletét, és baktériumok is elszaporodhatnak.

Mindig hagyjuk az ételt szobahőmérsékletre hűlni, majd légmentesen záródó edényben tároljuk.

A módszer hatása szerény, de nem elhanyagolható: hosszabb hűtés vagy többszöri melegítés-hűtés növelheti a rezisztens keményítő mennyiségét, miközben a rostok és vitaminok nagy része megmarad.

