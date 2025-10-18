Ha azt hiszi, rossz napja van, nézze meg, mit élt át ez a riporter!

A népszerű kanadai sportcsatorna riportere, Anna Dua épp a Rangers és a Toronto Maple Leafs mérkőzésére sietett, amikor egy figyelmetlen pillanatban elbotlott, és szó szerint arcra esett a csarnok hátsó folyosóján. A jelenetet a csapat játékosai is végignézték, a videó pedig pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában - írja a NewYorkPost.

Hatalmasat esett a SportsNet riportere a Rangers meccsén

Fotó: Képkivágás / X / Anna Dua

A riporter később jókedvűen mesélte el a történteket élő adásban, és humorral kezelte a helyzetet:

A teljes New York Rangers előtt sikerült elesnem. Ha meglesz a felvétel, megmutatjuk a nézőknek is!

– mondta nevetve.

A riporter esése percek alatt bejárta az internetet

„Ha rossz napja van, gondoljon rám” – viccelődött a riporter

Anna Dua nem sérült meg komolyabban, és még aznap este posztolt az esetről:

Nem gondoltam volna, hogy egy NHL-csapat előtt fogok orra bukni országos tévén. Ha valaki rossz napot fog ki, jusson eszébe, hogy az enyém rosszabb volt!

– írta a bejegyzésében, amit több ezren lájkoltak.

A SportsNet stúdiójában kollégái is viccelődve reagáltak az esetre, egyikük azt javasolta: „Ezentúl tilos magassarkút viselni a munkában!”

Anna Dua példája jól mutatja, hogy még a legprofibb riporter is kerülhet kínos, de emberi helyzetbe – és néha épp ezek a pillanatok hozzák közelebb a nézőket a képernyőhöz.

